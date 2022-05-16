網友慫恿投資婦人險被騙30萬 銀行警方聯手阻詐

台中市劉姓婦人日前透過臉書認識不知名網友，在對方慫恿下進行虛擬貨幣投資，劉女依照指示要到銀行匯款時，行員發現有異報警，警方到場識破詐騙手法勸阻，成功保住劉女積蓄。

台中市警察局第一分局今天發布新聞稿表示，民權派出所警方於5月9日上午10時50分接獲報案，稱西區台灣大道某銀行內，有民眾疑似遭投資詐騙，警方獲報後立即前往處理。

經警方了解，64歲劉女稱於手機上瀏覽臉書（Facebook）時，認識一名陌生網友，對方在LINE通訊軟體上主動加劉女為好友，詢問是否要投資股票，並表示可免費幫忙領取飆股資訊。

但對方過不久便要求劉女投資虛擬貨幣，並表示須先匯錢到指定帳戶，才能幫忙投資賺取獲利，劉女對此不疑有他，立即聽從指示前往銀行欲匯款新台幣30萬元。

行員察覺有異便報警請求協助，警方到場關心時，劉女表示「這30萬元是我要投資用的」，員警直覺告訴劉女「這是詐騙，千萬不要匯」。

經員警向劉女分享近期許多匯款投資遭詐騙的案例，並說明常見的「假投資真詐騙」手法，請劉女不要將錢匯入來路不明的銀行帳號，劉女這才直呼「差點被騙30萬元」，並表示幸好有機警的行員及警方即時到場給予協助，才得以保住積蓄。

這名銀行行員表示，警方平時都會定期到公司宣導類似案例，行員與民眾接觸時察覺有異，應當機警進行「關懷提問」，而此次劉女的情況就是很典型的「假投資真詐財」手法，因此立即通報警方到場，在行員與警方合作下順利阻詐。