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西門町2男遭埋伏砍傷疑感情糾紛 警逮5人送辦

中央社 / 台北16日電

北市峨眉停車場昨天發生砍人事件，曾姓男子與男性友人在停車場內遭梁姓男子等5人埋伏砍傷，曾男等2人手部等處受傷，警方逮捕梁男等人，初查疑感情糾紛，警詢後送辦。

台北市警察局萬華分局今天召開記者會，偵查隊副隊長黃冠豪指出，昨天晚間10時許獲報，指稱西門町某停車場有人遭砍傷，到場發現，29歲曾男及友人手臂、背部等處有刀傷，隨即把人送醫，傷者經醫院治療後意識清楚。警方組專案小組偵辦。

警方查出，曾男與友人案發前在西門町逛街，準備離開時赴峨眉停車場取車，遭人持西瓜刀砍傷，其中1名傷者開車逃逸，剛好遇到執行路檢勤務的員警，隨即報案。

警方表示，獲報後組專案小組偵辦，經調閱案發地周邊監視器畫面，發現曾男遭砍傷前，涉案嫌犯等人已在停車場內埋伏，見曾男等人取車就上前持刀砍人後逃逸，循線掌握21歲梁男等5人涉案，並在今天凌晨逮捕梁男等人到案。

警方表示，初步調查，疑感情糾紛引發砍人事件。警詢後，將依殺人未遂等罪嫌把梁男等5人移送台北地檢署偵辦。

停車場 西門町

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