男子騎大重機假自摔真詐保 遭安平警識破法辦

23歲陳姓男子前天涉嫌向警方謊報，他下雨天邊騎大型重機車邊調整雨衣時不慎在台南市安平區光州路自摔，大型重機車損修理費6萬多元要請求保險理賠，警方制作筆錄後，警方調閱監視器畫面卻查出他騎到定點後自行將機車傾倒，涉及謊報自摔以詐領保險金，警詢後依偽造文書罪嫌法辦。

陳姓報案人表示，5月14日中午12點多因為下雨天雨衣無法完整遮蔽身體，一方面騎乘至路邊調整雨衣時發生撞擊路邊中華電信機箱事故。

台南市警四分局員警受理報案後，依規定製作筆錄並開立交通事故登記聯單，事後警方調閱監視器發現，陳姓男子並未如其所稱自摔，而是到定點停下車輛後自己將車輛傾倒，向警方謊稱自摔車禍，據以詐領保險金。

警方深入追查後發現，陳的大型重機在4月下旬曾發生自摔事故，但自摔地點是在私人停車場，不在保險公司承保範圍內。

陳姓犯嫌為詐領保險金，聽信他人指使稱可以將車輛假裝在一般道路車禍即可申請理賠而出此下策，幸虧在警方抽絲剝繭的調查下，發覺本案相關疑點，讓駕駛人俯首認罪。警詢後依偽造文書罪嫌函送台南地檢署偵辦。