男子騎大重機假自摔真詐保 遭安平警識破法辦
23歲陳姓男子前天涉嫌向警方謊報，他下雨天邊騎大型重機車邊調整雨衣時不慎在台南市安平區光州路自摔，大型重機車損修理費6萬多元要請求保險理賠，警方制作筆錄後，警方調閱監視器畫面卻查出他騎到定點後自行將機車傾倒，涉及謊報自摔以詐領保險金，警詢後依偽造文書罪嫌法辦。
陳姓報案人表示，5月14日中午12點多因為下雨天雨衣無法完整遮蔽身體，一方面騎乘至路邊調整雨衣時發生撞擊路邊中華電信機箱事故。
台南市警四分局員警受理報案後，依規定製作筆錄並開立交通事故登記聯單，事後警方調閱監視器發現，陳姓男子並未如其所稱自摔，而是到定點停下車輛後自己將車輛傾倒，向警方謊稱自摔車禍，據以詐領保險金。
警方深入追查後發現，陳的大型重機在4月下旬曾發生自摔事故，但自摔地點是在私人停車場，不在保險公司承保範圍內。
陳姓犯嫌為詐領保險金，聽信他人指使稱可以將車輛假裝在一般道路車禍即可申請理賠而出此下策，幸虧在警方抽絲剝繭的調查下，發覺本案相關疑點，讓駕駛人俯首認罪。警詢後依偽造文書罪嫌函送台南地檢署偵辦。
分局長王子雄呼籲，在網路社群上有民眾稱可以製造假車禍的手法，向不知情的警察機關報案後，詐領保險公司的保險理賠金，犯罪人自以為造假天衣無縫，神不知鬼不覺，可得逞保險理賠，但警察術業有專攻，對於相關跡證，能運用科學證據及經驗理論的專業，來判斷真偽、辨別是非，民眾切勿心存僥倖，違法犯罪，以免因小失大，得不償失。
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