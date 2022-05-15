快訊

基隆PCR及確診數鈍化 林右昌：可能快篩陽民眾沒出來

獨／金鐘視后左耳失聰 怨婆家今釋懷：恨的人都老死了

台中東勢死亡車禍計程車撞拖板車 計程車司機頭顱變形

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市區今天傍晚雨勢不斷，一輛計程車開到東勢區東關路近砂石車疏濬道口，撞上停在路旁的拖板曳引車，車頭嚴重毀損，計程車沒有煞車，司機被夾擠中間，頭部變形當場死亡，肇事原因警方調查中。

警方調查，今天傍晚5點4分，在東勢區東關路八段近砂石車疏濬道口，56歲林姓司機駕駛計程車在該地點，撞擊停放中拖板曳引車，東勢分局東勢派出所接獲報案後，員警到場發現計程車車輛前方已完全潰縮，立即通報消防分隊協助搶救，林姓司機因頭部變形，明顯死亡未送醫，警方已報請檢察官相驗，車輛撞擊原因尚在查證中。

到底是因為雨勢過大，妨礙了計程車駕駛的視線，另，拖板車大剌剌停放在疏濬道旁是否適當？死亡車禍的原因，警方都要進一步調查。

台中市東勢區東關路八段今天發生車禍，計程車撞擊停放中的拖板曳引車。圖／民眾提供
台中市東勢區東關路八段今天發生車禍，計程車撞擊停放中的拖板曳引車。圖／民眾提供
台中市東勢區東關路八段今天發生車禍，計程車撞擊停放中的拖板曳引車。圖／民眾提供
台中市東勢區東關路八段今天發生車禍，計程車撞擊停放中的拖板曳引車。圖／民眾提供

計程車 砂石 檢察官 台中市

延伸閱讀

彰化溪湖騎到南投仁愛鄉 79歲翁騎車訪友迷路百公里

獨／計程車工會嗆陳時中下台 過去曾舉薦林佳龍選北市

計程車司機集結疾管署抗議沒快篩 要求陳時中下台

快篩成本太高 計程車司機怒吼

相關新聞

北海岸石門麟山鼻岸際發現女性浮屍 警方報驗追查身分

新北市石門區麟山鼻風景區臨海點石碑附近海岸，今天有人發現女性浮屍。金山警分局到場採證調查，死者應為50多歲，短髮，無明顯...

女子6樓墜下身亡 目擊者：她趴在女兒牆男友拉不住

台南市39歲伍姓女子今天下午近2點，疑從6樓高公寓大廈住處墜落後，下腹部及右腳插入隔壁地上一樓新建工地鋼筋送醫。今天下午...

輕軌事故多 高捷：行經路口司機員隨時準備煞車

高雄輕軌從去年底起進入美術館一帶，行經鼓山區路段多為老舊社區，近期也發生數件事故。根據統計今年輕軌已有8起事故，其中有4...

影／鶯歌中風大叔遇詐執迷不悟 湊錢想見「網友老婆」

新北市鶯歌區59歲彭姓男子無業缺錢，為了小額借貸把帳戶提供給詐騙集團，又挑了1張漫畫花美男大頭貼上交友網站，四處湊錢想買...

影／新北汐止靈隱寺起火 數十座佛像都被燒毀

新北市汐止區山上的靈隱寺，今天下午2點多因不明原因發生火災，消防隊派員上山打火，花了逾半小時終於撲滅火勢，屋內數十座佛像...

疑心情不佳 婦人墜落崗山之眼十米高步道送醫不治

一名60歲左右董姓婦人今天下午與女兒到高雄岡山知名觀光景點「崗山之眼」旅遊踏青，兩人行走在步道時，董姓婦人疑似與女兒因吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。