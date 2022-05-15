台中東勢死亡車禍計程車撞拖板車 計程車司機頭顱變形
台中市區今天傍晚雨勢不斷，一輛計程車開到東勢區東關路近砂石車疏濬道口，撞上停在路旁的拖板曳引車，車頭嚴重毀損，計程車沒有煞車，司機被夾擠中間，頭部變形當場死亡，肇事原因警方調查中。
警方調查，今天傍晚5點4分，在東勢區東關路八段近砂石車疏濬道口，56歲林姓司機駕駛計程車在該地點，撞擊停放中拖板曳引車，東勢分局東勢派出所接獲報案後，員警到場發現計程車車輛前方已完全潰縮，立即通報消防分隊協助搶救，林姓司機因頭部變形，明顯死亡未送醫，警方已報請檢察官相驗，車輛撞擊原因尚在查證中。
到底是因為雨勢過大，妨礙了計程車駕駛的視線，另，拖板車大剌剌停放在疏濬道旁是否適當？死亡車禍的原因，警方都要進一步調查。
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