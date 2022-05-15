輕軌事故多 高捷：行經路口司機員隨時準備煞車

高雄輕軌從去年底起進入美術館一帶，行經鼓山區路段多為老舊社區，近期也發生數件事故。根據統計今年輕軌已有8起事故，其中有4起發生在鼓山區，包括C16文武聖殿、C17鼓山區公所和C14哈瑪星等站。高捷公司表示，輕軌自營運以來，所有的路口事故均為騎士或駕駛人違規，內部也加強司機員防禦駕駛概念，但輕軌安全需大眾一起遵守交通規則。

針對屢屢發生的事故，高捷公司不諱言「司機員行經路口壓力大」。高捷公司表示，輕軌教育訓練強調防禦性駕駛，「我們總是時時提防，當作隨時會有人撞過來。」司機員除了眼觀四面、耳聽八方外，行經路口時一定把手放在煞車設備上，「就怕隨時需要緊急煞車」。但畢竟輕軌有其載重、速度，煞車需時間，不像汽機車可快速煞車。

根據事故資料，今年8起輕軌事故中有5起為汽車肇事、3起為機車肇事。肇事原因都是不遵守交通號誌，如闖紅單、違規左右轉等。高捷公司表示，經查相關現場號誌燈號目視狀況都良好、無故障，但再多的號誌與設施也無法防範騎士或駕駛人僥倖心態蓄意違規等行為。

高捷表示，輕軌司機員除了內部專業訓練外，在經過路口秉持防禦性駕駛的概念，均會積極注意是否會有違規車輛的闖入，歷來事故也多仰賴司機員緊急煞車來減輕災害。