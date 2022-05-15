女子6樓墜下身亡 目擊者：她趴在女兒牆男友拉不住

台南市39歲伍姓女子今天下午近2點，疑從6樓高公寓大廈住處墜落後，下腹部及右腳插入隔壁地上一樓新建工地鋼筋送醫。今天下午3點33分醫院宣告不治。轄區台南市警六分局查訪到目擊何姓男子，他說，伍女當時雙手趴在6樓女兒牆，黃姓男友想要拉，卻拉不住，伍女不幸摔下樓。

台南市消防局救災救護中心，今天下午1點59分接獲報案，位於南區永成路有女子因墜樓腳部和身體被鋼筋插入，消防人員到場後，在一處新建工地一樓，發現伍姓女子下腹部和右腳被鋼筋插入，連忙用破壞剪剪斷3支鋼筋後，緊急送醫救治，但她因傷勢過重，約今天下午3點33分宣告不治。

據了解，黃男和已離婚伍女交往，兩人是男女朋友，伍女住在南區，黃平日下班後才會到南區找伍女，伍女今天可能要叫黃一起探視她和前夫生的小孩，黃想睡覺不想去，2人因此發生爭吵。

警方先將黃列為關係人釐清，並訪查附近住戶，何姓男子向警方表示，當時他目擊伍女當時雙手趴在6樓女兒牆，黃姓男友想要拉，卻拉不住，黃一直喊:「我快拉不住了。」伍女最後不幸摔下樓。警方將報請南檢相驗，進一步查明真正死因。