影／鶯歌中風大叔遇詐執迷不悟 湊錢想見「網友老婆」

新北市鶯歌區59歲彭姓男子無業缺錢，為了小額借貸把帳戶提供給詐騙集團，又挑了1張漫畫花美男大頭貼上交友網站，四處湊錢想買點數約見「網路老婆」。警方告誡點數陷阱必是詐騙，卻差點勸不動，只好帶回家請家人協助。

彭男10日傍晚拄著拐杖，進入鶯歌區某超商想要自助購買遊戲點數，店長發現他不會操作雲端事務機，也說不清楚想買那一種點數，擔心遭詐騙，立刻報警求助。員警趕抵，一聽說他要交付1萬元點數，當作保證金約見女網友，直斷有詐、連忙勸阻。

三峽警分局二橋派出所警員梁文曲苦口婆心規勸，並查詢相同手法詐騙案例的新聞給彭男看，他仍執迷不悟，堅稱先交付1萬元點數，等到和女網友見面之後，交友網站就會退還這筆「保證金」。員警只好請他一起回派出所，再聊聊。

原來彭男曾經中風，行動及口語都不方便，目前無業賦閒在家。由於缺錢，為了小額貸款而把帳戶、密碼交給詐騙集團使用，結果錢沒借到，還被列為警示帳戶。

最近彭男在交友網站，選了1張花美男「虛擬替身」大頭貼代表自己，配對1名「遮臉緊身衣辣妹」，開心聊到互稱老公、老婆。他為了想和「網路老婆」見面，同意網站客服指示先付1萬元點數保證金。

但是因為缺錢，他四處張羅，二百、四百慢慢湊，甚至因為自己的帳戶被警示無法使用，細心叮囑網站客服屆時把退款匯到「網路老婆」的帳戶。