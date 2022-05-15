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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

台南女與男友吵架從6樓墜落 下腹部及腳插入鋼筋命危

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市39歲伍姓女子今天下午近2點，疑從6樓高公寓大廈住處墜落後，下腹部及右腳插入隔壁地上一樓新建工地鋼筋，消防人員接獲報案後，以油壓剪剪斷插在她身上3支鋼筋送醫急救，但她到醫院前已經沒有呼吸心跳。警方也到場將她37歲黃姓男友列為關係人，釐清事發經過。

台南市消防局救災救護中心，今天下午1點59分接獲報案，位於南區永成路有女子因墜樓腳部和身體被鋼筋插入，需要破壞器材車和救護車救援。

消防人員到場後，在一處新建工地一樓，發現女子下腹部和右腳被鋼筋插入，連忙用破壞剪剪斷3支鋼筋後，緊急送醫救治，地上留有一大灘血。

黃姓男子向警方表示，他和伍姓女友為了感情的事吵架，伍女一時想不開從6樓要跳下，他曾用手想要拉住她，但最後實在拉不住。

轄區警方說，接獲黃姓男子報案，黃也未離開現場，目前將他列為關係人釐清相關案情。新建工地工人說，當時他在室內做裝潢，曾聽到附近有男女吵架聲音，但位在隔壁棟，吵架內容不清楚。

據了解，黃男和已離婚伍女交往，兩人是男女朋友，伍女住在南區，黃平日下班後才會到南區找伍女，伍女今天可能要叫黃一起探親和前夫生的小孩，黃想睡覺不想去，2人因此發生爭吵。

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黃姓男子被（左二）被警方列為關係人，協助釐清經過。記者黃宣翰／攝影
黃姓男子被（左二）被警方列為關係人，協助釐清經過。記者黃宣翰／攝影
台南市南區今天下午發生女子疑墜樓後，下腹及腳插入3支鋼筋，消防人員剪斷鋼筋送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區今天下午發生女子疑墜樓後，下腹及腳插入3支鋼筋，消防人員剪斷鋼筋送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區一處新建工地發生女子疑墜樓後插入鋼筋，消防人員剪斷鋼筋送醫，地上留下大灘血漬。記者黃宣翰／攝影
台南市南區一處新建工地發生女子疑墜樓後插入鋼筋，消防人員剪斷鋼筋送醫，地上留下大灘血漬。記者黃宣翰／攝影

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