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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

女雨天載奶奶擦撞單車少年 出現台灣最美麗風景

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市今天上午降下間歇性雨勢，一名陳姓女子騎機車載高齡85歲奶奶，行經前鎮區一處路口時，不慎和騎單車的少年擦撞，3人倒地受傷，剛好捷運警察巡邏經過，救護人員趕抵時，員警淋雨雙手撐傘替受傷的老奶奶和孫女擋雨，暖心之舉，呈現台灣最美麗的風景！

警方指出，陳姓女子（35歲）今天上午10時30分許，騎車載著高齡85歲的奶奶外出欲返回鳳山住處，行經前鎮區凱旋路和瑞田路口時，不慎和騎單車的魏姓少年（17歲）發生擦撞，3人紛紛倒地受傷。

當時捷運警察楊文化、蔡豐行剛好巡邏經過車禍事故現場，隨即下車趨前了解，除通知轄區前鎮警分局派員到場處理之外，在等候救護人員到場之際，因天空正下著，員警立刻從車上取出大雨傘，雙手撐2把傘，自己淋雨，替坐在地上等候救護員包紮的陳女奶奶擋雨，暖警之舉，令人感動。

所幸3名傷者均為手腳擦挫輕傷，並無大礙，警方在現場協助維持交通秩序，肇事責任由警方進一步調查中。

高雄捷運警察淋著雨，雙手撐傘替受傷的老奶奶和孫女擋雨，暖心之舉，呈現台灣最美麗的風景！記者石秀華／翻攝
高雄捷運警察淋著雨，雙手撐傘替受傷的老奶奶和孫女擋雨，暖心之舉，呈現台灣最美麗的風景！記者石秀華／翻攝
高雄女騎士載奶奶和單車少年擦撞，3人倒地受傷，救護員到場後，捷運警察撐傘替傷者擋雨。記者石秀華／翻攝
高雄女騎士載奶奶和單車少年擦撞，3人倒地受傷，救護員到場後，捷運警察撐傘替傷者擋雨。記者石秀華／翻攝

警察 單車 高雄市

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