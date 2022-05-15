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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

北市情侶檔車手落網 辯稱以為替友人提款依詐欺罪送辦

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

李姓男子與女友蔡姓女子成為詐欺車手，光台北市文山區就為詐團提領至少8處金融機構，北市警方獲報後成立專案小組展開追查，逮到李男、蔡女2人，李等辯稱只是替友人提款。警詢後依詐欺罪送辦。

台北市警局文山一分局日前接獲多處金融機構、超商有車手提領紀錄，文山一分局立即成立專案小組，調閱監視器，完整建構犯罪時序及來返線，初步鎖定50多歲的李男跟蔡女。

專案小組發現，李男等人所提領款項是詐欺集團上游，取得民眾網購資料，以解除分期付款、訂單重複或者誤將會員升級等詐術，要求被害人將款項匯入帳戶，再由李等前往提領贓款。

警方見時機成熟，本月10日持拘票前往北市興農路一帶的社區，到李男、蔡女住家等地，將2人逮捕。李等人見到警察上門，還一臉錯愕，辯稱對於當車手一事不知情，以為只是替友人提款而已。

警方同時扣押李男的行動電話、存摺提款卡、犯罪所得及遊戲點數交易明細等。全警詢後依詐欺罪嫌，先行解送台北地檢署偵辦，將持續追查詐團共犯，向上溯源。

李男及蔡女當詐團車手被北市警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
李男及蔡女當詐團車手被北市警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
李男及蔡女當詐團車手被北市警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
李男及蔡女當詐團車手被北市警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
李男及蔡女當詐團車手被北市警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
李男及蔡女當詐團車手被北市警方逮捕。記者邱奕能／翻攝

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