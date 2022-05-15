南投山區大雨 台8線96.5K路樹倒斷交通緊急搶通

梅雨鋒面襲台，為中部山區帶來豐沛雨量，南投縣仁愛鄉台8線中橫公路96.5K處，將近中午傳有路樹倒塌，一度阻斷雙向交通，經警方通報公路局，目前已搶通，但路樹波及附近電線桿，導致榮興村及梨山部分地區停電，台電人員搶修中。

仁愛警分局指出，今天上午11時許，台8線榮興村中橫公路96.5K處道路邊坡疑因降雨造成土質鬆軟，上邊坡一棵大樹突然倒下，所幸當時沒有人車經過，未釀傷亡，員警到場後發現，雙向交通遭倒伏大樹阻斷，趕緊通報公路總局處理。

公路總局谷關工務段梨山工作站人員獲報後，隨即派員帶電鋸，並調派挖土機等重機具到場搶通，現場人員將倒伏大樹鋸斷後，再以挖土機等機具清除，約在下午2時前後恢復正常通行。