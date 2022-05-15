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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

高雄輕軌鼓山段撞況多、居民建議設柵欄 市府給回應

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導

高雄輕軌事故頻傳，今年光在鼓山區已發生4件，最近一次是5月12日在鼓山一路、五福四路口，鍾姓女機車騎士從鼓山一路右轉，隨即與迎面駛來列車碰撞，當地居民觀察，路口能緩衝的空間、時間不足，尤其夜間、雨天視線不佳風險更高。鼓山路沿線多處輕軌路口有類似困境，建議市府評估設柵欄，讓車輛能明確停等輕軌通過，降低事故發生率。

除了鼓山一路、五福四路口，記者今天也直擊鼓山二路、大公路口，鼓山二路、綠川街口，鼓山二路與大公路口今年2月19日曾發生1件輕軌事故，鼓山二路、綠川街今年1月8日、2月13日各發生1件輕軌意外。

住鼓山二路、綠川街口的杜姓居民說，輕軌在當地運行1年多，曾目擊機車騎士搶燈或因號誌不夠明顯發生事故，他建議，要改變路型太難，最簡單方式就是設置柵欄，一旦輕軌靠近，柵欄一放下，行經路口的車輛一律停等，能大大降低碰撞事故。每天步行途經輕軌路口的陳姓婦人說，設柵欄比較明顯，目前的號誌燈過高，對長輩等族群不夠友善。

居民建議設柵欄部分，交通局表示，設置柵欄並非交通局權限，需捷運局通盤考量，近期鼓山區一帶輕軌事故多為違規肇事，交通局在鼓山一路上設有資訊可變系統，會提醒用路人右轉請小心輕軌，當輕軌通行時，會採取全時相號誌紅燈，確保輕軌通行安全。

捷運局指出，希望能用交通工程手段改善輕軌路段交通安全，過去火車行駛時會設置柵欄，主要是火車為重軌運輸、載客量高、速度快，輕軌為都會通勤運具，速度慢。柵欄等待時間要2至3分鐘，會拉長等待時間，輕軌列車短，平均只要7至10秒就可通過，設柵欄不符現狀需求。

國民黨市議員陳美雅說，政府花1千多億讓高雄市區鐵路地下化，市區平交道不見了，近年輕軌建設如火如荼推進，二階輕軌即將開進人潮洶湧的街區，若安全沒有到位，會讓市民失去對輕軌信賴感，輕軌事故一件接一件發生是警訊，不能總推給用路人違規釀禍這理由，不必在每個輕軌路口普設柵欄，若評估增設警示號誌強度仍不足，必要時，設柵欄在過渡時期可列為考量、評估選項，以提升安全性為最優先。

陳美雅說，許多用路人反映行經輕軌路口膽顫心驚，路口一轉彎就遇到輕軌駛來，反應時間不足，輕軌靠近聲響不大，也有路人會被輕軌嚇到，今年有協助鼓岩國小爭取改善輕軌行人穿越道增設警示燈，輕軌行經路線存在安全疑慮，建議市府全面盤點、設置安全警示號誌。

民進黨議員簡煥宗曾關注鼓山二路、綠川街口的號誌問題，簡煥宗認為，之前號誌位置視線容易有遮蔽，調整後明顯許多，他說，印象中搭乘國外輕軌經驗也沒有設柵欄，設柵欄太過剛性，反而很突兀，應該透過宣導引導用路人適應、遵循新型態號誌系統，只要遵守號誌通行，汽機車要與輕軌和諧共存不難。

台大土木工程學系教授許添本表示，輕軌和火車特性不同，輕軌速度較慢、班距密集、列車較短，如果採取傳統平交道設柵欄，可能剛升起，又要放下了，會是另一種擾民。許添本說，國外輕軌經驗很少設置柵欄，除非是偏鄉地區，因班距長，為提醒民眾有部分區域採取柵欄設置。

輕軌C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站是在去年12月16日通車，短短2.08公里，卻是首度串連輕軌與台鐵路線，輕軌鼓山站與台鐵鼓山站僅數步之遙，讓高雄交通路網更形完整。輕軌鼓山段連結區域間醫療、教育、觀光等多功能運輸，坐在車廂中，有綠意盎然的柴山相隨，空氣中夾雜著海水鹹味，能感受老高雄氣息。

高雄輕軌行經鼓山二路、綠川街口，當地屬於舊部落，車流量不算大，但容易有視覺死角，圖為行人停等輕軌通過的畫面。記者王慧瑛／攝影
高雄輕軌行經鼓山二路、綠川街口，當地屬於舊部落，車流量不算大，但容易有視覺死角，圖為行人停等輕軌通過的畫面。記者王慧瑛／攝影
住高雄市鼓山二路、綠川街口的杜姓居民說，輕軌在當地運行1年多，曾目擊機車騎士搶燈或因號誌不夠明顯發生事故，他建議，要改變路型太難，最簡單方式就是設置柵欄，一旦輕軌靠近，柵欄一放下，行經路口的車輛一律停等，能大大降低碰撞事故。記者王慧瑛／攝影
住高雄市鼓山二路、綠川街口的杜姓居民說，輕軌在當地運行1年多，曾目擊機車騎士搶燈或因號誌不夠明顯發生事故，他建議，要改變路型太難，最簡單方式就是設置柵欄，一旦輕軌靠近，柵欄一放下，行經路口的車輛一律停等，能大大降低碰撞事故。記者王慧瑛／攝影
在高雄市鼓山二路、大公路口，有機車騎士蠢蠢欲動想右轉，若沒有遵守號誌，很容易發生碰撞事故。記者王慧瑛／攝影
在高雄市鼓山二路、大公路口，有機車騎士蠢蠢欲動想右轉，若沒有遵守號誌，很容易發生碰撞事故。記者王慧瑛／攝影
高雄輕軌行經鼓山二路、綠川街口，當地屬於舊部落，車流量不算大，但容易有視覺死角，有居民建議設置柵欄，讓車輛能明確停等輕軌通過，降低事故發生率。記者王慧瑛／攝影
高雄輕軌行經鼓山二路、綠川街口，當地屬於舊部落，車流量不算大，但容易有視覺死角，有居民建議設置柵欄，讓車輛能明確停等輕軌通過，降低事故發生率。記者王慧瑛／攝影
高雄輕軌鼓山區一帶今年已發生4起交通事故，圖為鼓山一路、五福四路口輕軌通過畫面，居民指出，轉彎車輛若車速較快，又沒留意號誌，能反應的時間、空間小，一過彎就容易發生碰撞。記者王慧瑛／攝影
高雄輕軌鼓山區一帶今年已發生4起交通事故，圖為鼓山一路、五福四路口輕軌通過畫面，居民指出，轉彎車輛若車速較快，又沒留意號誌，能反應的時間、空間小，一過彎就容易發生碰撞。記者王慧瑛／攝影
高雄輕軌C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站是去年12月16日通車，鼓山段連結區域間醫療、教育、觀光等多功能運輸，坐在車廂中，有綠意盎然的柴山相隨，空氣中夾雜著海水鹹味，能感受老高雄氣息。記者王慧瑛／攝影
高雄輕軌C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站是去年12月16日通車，鼓山段連結區域間醫療、教育、觀光等多功能運輸，坐在車廂中，有綠意盎然的柴山相隨，空氣中夾雜著海水鹹味，能感受老高雄氣息。記者王慧瑛／攝影
在高雄市鼓山二路、大公路口，有機車騎士蠢蠢欲動想右轉，若沒有遵守號誌，很容易發生碰撞事故。記者王慧瑛／攝影
在高雄市鼓山二路、大公路口，有機車騎士蠢蠢欲動想右轉，若沒有遵守號誌，很容易發生碰撞事故。記者王慧瑛／攝影
高雄輕軌行經鼓山二路、綠川街口，當地屬於舊部落，車流量不算大，但容易有視覺死角，圖為行人停等輕軌通過的畫面。記者王慧瑛／攝影
高雄輕軌行經鼓山二路、綠川街口，當地屬於舊部落，車流量不算大，但容易有視覺死角，圖為行人停等輕軌通過的畫面。記者王慧瑛／攝影

高雄輕軌

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