高雄輕軌鼓山段撞況多、居民建議設柵欄 市府給回應

高雄輕軌事故頻傳，今年光在鼓山區已發生4件，最近一次是5月12日在鼓山一路、五福四路口，鍾姓女機車騎士從鼓山一路右轉，隨即與迎面駛來列車碰撞，當地居民觀察，路口能緩衝的空間、時間不足，尤其夜間、雨天視線不佳風險更高。鼓山路沿線多處輕軌路口有類似困境，建議市府評估設柵欄，讓車輛能明確停等輕軌通過，降低事故發生率。

除了鼓山一路、五福四路口，記者今天也直擊鼓山二路、大公路口，鼓山二路、綠川街口，鼓山二路與大公路口今年2月19日曾發生1件輕軌事故，鼓山二路、綠川街今年1月8日、2月13日各發生1件輕軌意外。

住鼓山二路、綠川街口的杜姓居民說，輕軌在當地運行1年多，曾目擊機車騎士搶燈或因號誌不夠明顯發生事故，他建議，要改變路型太難，最簡單方式就是設置柵欄，一旦輕軌靠近，柵欄一放下，行經路口的車輛一律停等，能大大降低碰撞事故。每天步行途經輕軌路口的陳姓婦人說，設柵欄比較明顯，目前的號誌燈過高，對長輩等族群不夠友善。

居民建議設柵欄部分，交通局表示，設置柵欄並非交通局權限，需捷運局通盤考量，近期鼓山區一帶輕軌事故多為違規肇事，交通局在鼓山一路上設有資訊可變系統，會提醒用路人右轉請小心輕軌，當輕軌通行時，會採取全時相號誌紅燈，確保輕軌通行安全。

捷運局指出，希望能用交通工程手段改善輕軌路段交通安全，過去火車行駛時會設置柵欄，主要是火車為重軌運輸、載客量高、速度快，輕軌為都會通勤運具，速度慢。柵欄等待時間要2至3分鐘，會拉長等待時間，輕軌列車短，平均只要7至10秒就可通過，設柵欄不符現狀需求。

國民黨市議員陳美雅說，政府花1千多億讓高雄市區鐵路地下化，市區平交道不見了，近年輕軌建設如火如荼推進，二階輕軌即將開進人潮洶湧的街區，若安全沒有到位，會讓市民失去對輕軌信賴感，輕軌事故一件接一件發生是警訊，不能總推給用路人違規釀禍這理由，不必在每個輕軌路口普設柵欄，若評估增設警示號誌強度仍不足，必要時，設柵欄在過渡時期可列為考量、評估選項，以提升安全性為最優先。

陳美雅說，許多用路人反映行經輕軌路口膽顫心驚，路口一轉彎就遇到輕軌駛來，反應時間不足，輕軌靠近聲響不大，也有路人會被輕軌嚇到，今年有協助鼓岩國小爭取改善輕軌行人穿越道增設警示燈，輕軌行經路線存在安全疑慮，建議市府全面盤點、設置安全警示號誌。

民進黨議員簡煥宗曾關注鼓山二路、綠川街口的號誌問題，簡煥宗認為，之前號誌位置視線容易有遮蔽，調整後明顯許多，他說，印象中搭乘國外輕軌經驗也沒有設柵欄，設柵欄太過剛性，反而很突兀，應該透過宣導引導用路人適應、遵循新型態號誌系統，只要遵守號誌通行，汽機車要與輕軌和諧共存不難。

台大土木工程學系教授許添本表示，輕軌和火車特性不同，輕軌速度較慢、班距密集、列車較短，如果採取傳統平交道設柵欄，可能剛升起，又要放下了，會是另一種擾民。許添本說，國外輕軌經驗很少設置柵欄，除非是偏鄉地區，因班距長，為提醒民眾有部分區域採取柵欄設置。