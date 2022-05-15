一張照曝高雄馬路黃網線內有待轉區 網笑翻：被匡列了

高雄市左營區果貿社區翠峰路，有網友發現路中央的禁止臨停的黃網線內竟然被畫製白色的機車「待轉區」，拍照後貼上臉書社團，引發網友熱議，有網友直指「停在白色框內沒事，那是結界」、「是汽車停車格」，也有網友笑稱「被匡列了」；市府交通局表示，獲知訊息後，已派工將黃網線塗銷。

位於左營區果貿社區的翠峰路上有禁止臨停的黃網線，日前有網友發現黃網線上被畫製一個機車待轉區，於是拍照PO上臉書「爆廢公社」，照片又被轉貼至另一社團「爆料公社」，網友發文指，「我是不是在黃網線裡面，看到待轉區啊」，引發網友一陣議論。

有網友說，「停在白色框內沒事，那是結界」、「只能在白線內！超過就算違規」、「路口網狀線禁臨停違者最高罰1200元」、「要待轉得先違規」。

有網友笑稱，停進去就像「被匡列了」、「期待看到停汽車進去當停車格的神人出現」、「這叫黃網線裡的唯一淨土」、「網內免費」、「什麼待轉區？請正名「類收費停車格」。

也有網友認為畫製待轉區和黃網線的施工單位為何沒發現，質疑「這是政府設陷阱給人跳？」、「畫線的時候到底在想甚麼？」。