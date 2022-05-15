快訊

中重症增149例 死亡19例分布在70至90多歲、8人未接種疫苗

中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

直播／連四天破6萬！今本土+6萬8732例確診、37例境外 增19死

彰化溪湖騎到南投仁愛鄉 79歲翁騎車訪友迷路百公里

中央社 / 南投15日電

家住彰化溪湖鎮的陳姓老翁日前騎機車訪友，因迷路竟騎到百公里外的南投仁愛鄉親愛村，員警發現老翁時，老翁雖要求讓他加油騎回家，但員警仍通知家屬安排老翁搭計程車返家。

南投縣警察局仁愛分局今天發布新聞稿指出，79歲陳姓老翁原本要從彰化溪湖鎮前往員林市訪友，不過因對路況不熟，一路騎了12個小時，騎到距離百公里外的南投仁愛鄉親愛村。

警方指出，今年4月22日接到民眾報案指出，一名老翁騎機車騎到沒油，左腳有擦傷需要協助，仁愛分局親愛派出所副所長潘清旺及警員洪鵬剴獲報趕往現場了解，詢問後才得知陳翁因對路況不熟，騎機車竟騎了12小時來到親愛村。

警方表示，員警帶老翁前往派出所休息，陳翁還跟員警說只需幫忙把機車加滿油，讓他騎回家，不過員警未答應老翁要求，除提供麵包和運動飲料讓老翁充飢外，也通知家屬將老翁帶回家。

警方指出，家屬因故無法前往派出所，因此安排老翁搭計程車回家，也提醒老翁下次騎機車外出要注意交通路線，也記得要將停放在派出所的機車領回。

延伸閱讀

8旬老翁和家人吵架負氣開車受困山區 和平警救援

企聯女壘／南投首戰 潘竹瑜開轟率新世紀黃蜂搶勝

彰化+1127...千份清冠一號快沒了 8成提供給兒童

幫女兒拿藥 父母摔車重傷 南投家長協會募15萬救人

相關新聞

男子抱童坐高速公路護欄 一張照讓網友怒爆炸鍋

臉書「爆怨公社」有網友上傳一段影片，讓人嚇壞。影片中看到一名男子把車停在高速公路路肩，抱著一名幼童坐上護欄，因護欄高度不...

一張照曝高雄馬路黃網線內有待轉區 網笑翻：被匡列了

高雄市左營區果貿社區翠峰路，有網友發現路中央的禁止臨停的黃網線內竟然被畫製白色的機車「待轉區」，拍照後貼上臉書社團，引發...

疑心情不佳 婦人墜落崗山之眼十米高步道送醫不治

一名60歲左右董姓婦人今天下午與女兒到高雄岡山知名觀光景點「崗山之眼」旅遊踏青，兩人行走在步道時，董姓婦人疑似與女兒因吃...

高雄輕軌鼓山段撞況多、居民建議設柵欄 市府給回應

高雄輕軌事故頻傳，今年光在鼓山區已發生4件，最近一次是5月12日在鼓山一路、五福四路口，鍾姓女機車騎士從鼓山一路右轉，隨...

影／BMW男酒駕跑給警追 撞進路易莎嚇壞客人

台中市警方今天在北區巡邏時，發現駕駛BMW的何姓男子，行車左右偏移，警方前往盤查，未料何心虛逃逸，行經中華路二段欲轉彎時...

影／鶯歌老舊公寓火警 出租套房救出7人

新北市鶯歌區鶯桃路594號今天中午發生火警，現場是2層樓老舊公寓及頂樓加蓋共3層，1樓經營人力派遣公司，2、3樓隔間為出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。