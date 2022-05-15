彰化溪湖騎到南投仁愛鄉 79歲翁騎車訪友迷路百公里
家住彰化溪湖鎮的陳姓老翁日前騎機車訪友，因迷路竟騎到百公里外的南投仁愛鄉親愛村，員警發現老翁時，老翁雖要求讓他加油騎回家，但員警仍通知家屬安排老翁搭計程車返家。
南投縣警察局仁愛分局今天發布新聞稿指出，79歲陳姓老翁原本要從彰化溪湖鎮前往員林市訪友，不過因對路況不熟，一路騎了12個小時，騎到距離百公里外的南投仁愛鄉親愛村。
警方指出，今年4月22日接到民眾報案指出，一名老翁騎機車騎到沒油，左腳有擦傷需要協助，仁愛分局親愛派出所副所長潘清旺及警員洪鵬剴獲報趕往現場了解，詢問後才得知陳翁因對路況不熟，騎機車竟騎了12小時來到親愛村。
警方表示，員警帶老翁前往派出所休息，陳翁還跟員警說只需幫忙把機車加滿油，讓他騎回家，不過員警未答應老翁要求，除提供麵包和運動飲料讓老翁充飢外，也通知家屬將老翁帶回家。
警方指出，家屬因故無法前往派出所，因此安排老翁搭計程車回家，也提醒老翁下次騎機車外出要注意交通路線，也記得要將停放在派出所的機車領回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言