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影／疑天雨路滑屏東騎士連車摔落溝渠 遭水沖走1公里送醫不治

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

首波梅雨鋒面來襲，屏東縣消防局消防今清晨6點36分接獲報案，有機車騎士疑摔落路旁溝渠，趕緊報案，消防員獲報後展開搜救，上午7點55分，在距離落水點約1公里處，尋獲落水機車，機車距離約5公尺附近，尋獲機車騎士26歲劉姓男子，送醫不治。

案發現場監視器畫面顯示，清晨時雨勢不大，男子行經時富田村富豐路段時，突然摔落溝渠。附近住戶說，「聽到撞擊聲出來查看，發現機車與人都在排水溝」，當時試圖搶救無法拉起，趕緊報案。

消防人員分兩組人員下水搜尋時，因下雨水流湍急，水深及胸，第二梯次人員下水搜尋時，雨勢緩和，水深及腰，上午7點55分，在距離落水點約1公里處，富豐路與萬丹路口附近大排水溝發現落水機車，之後在機車附近約5公尺距離，發現摔落者劉男，送醫急救不治。警方報請檢方相驗，釐清肇事原因。

屏東縣一名機車騎士劉男今清晨6點半行經內埔鄉富田村富豐路段時，摔入路旁溝渠。記者劉星君／翻攝
屏東縣一名機車騎士劉男今清晨6點半行經內埔鄉富田村富豐路段時，摔入路旁溝渠。記者劉星君／翻攝
屏東縣一名機車騎士劉男今清晨6點半行經內埔鄉富田村富豐路段時，摔入路旁溝渠。記者劉星君／翻攝
屏東縣一名機車騎士劉男今清晨6點半行經內埔鄉富田村富豐路段時，摔入路旁溝渠。記者劉星君／翻攝
機車騎士突然摔落路旁溝渠。記者劉星君／翻攝
機車騎士突然摔落路旁溝渠。記者劉星君／翻攝
屏東縣一名機車騎士劉男今清晨6點半行經內埔鄉富田村富豐路段時，摔入路旁溝渠，因為下雨溝渠水面湍急，在距離落水點約1公里處附近尋獲。記者劉星君／翻攝
屏東縣一名機車騎士劉男今清晨6點半行經內埔鄉富田村富豐路段時，摔入路旁溝渠，因為下雨溝渠水面湍急，在距離落水點約1公里處附近尋獲。記者劉星君／翻攝

機車騎士 屏東縣 監視器

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