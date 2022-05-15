職籃球星客串變「天菜」 高市警局贈粉絲季後賽門票
高雄市警局今年和T1聯盟「高雄全家海神」球星合作，由球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任警察局反毒大使，今年「全家海神」以例行賽第一名闖入季後賽，警方16日起開放粉絲索票，只要到高雄市警察局出示臉書按讚或追蹤警察局IG畫面，就能免費獲得2張賽事門票。
胡瓏貿、亞歷山大身高超過195公分，今年4月首度客串，穿上深藍色警察制服，與高雄市警局保安大隊特勤員警合拍宣傳照，其中胡瓏貿右手舉槍畫面絲毫不違和，照片曝光後一度引起網友好奇，「什麼時候來了天菜男警？」
胡瓏貿、亞歷山大效力「高雄全家海神隊」，今年該隊也順利闖進T1聯盟的元年季後賽，兩人擔任警局代言人後，海神隊邀請高雄市警局粉絲到場加油，支持這支「警界之友」的隊伍摘下冠軍。
警方表示，為了讓粉絲入場支持，16日起至18日，每天下午2點至傍晚7點，只要到高雄市警局出示警局臉書貼文、按讚，及追蹤警察局IG畫面
，就能獲得2張25日、位於鳳山體育館的季後賽門票，數量有限，歡迎粉絲到警察局索取。
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