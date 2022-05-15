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台中和平中橫公路樹倒交通中斷 警到場戒備協助移樹

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區中橫公路15.1公里處，今天中午有大樹倒塌路中，交通中斷，和平警分局員警到場戒護，並通知公路總局移除中，警方提醒要行經山區道路人車注意安全。

和平警分局今天中午12點30分獲報，台8線15.1公里處，道路樹木坍倒雙線不通；和平派出所警員陳彥璋、劉望文到場交管，現場是中橫公路往東勢方向邊坡樹木坍倒，影響雙向行車通行，警方已放置交通錐並實施管制，另通報公路總局谷關工務段前往排除。

警方表示，昨天大雨，山區容易有落石和樹倒，今天中午山區雨勢已停，但仍陰天，可能會再下雨，行駛山區道路要注意安全。

台中和平中橫公路15.1公里處，今天有樹倒路中， 交通中斷，員警到場戒護，通知公路總局移除。圖／警方提供
台中和平中橫公路15.1公里處，今天有樹倒路中， 交通中斷，員警到場戒護，通知公路總局移除。圖／警方提供

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