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男子抱童坐高速公路護欄 一張照讓網友怒爆炸鍋

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

臉書「爆怨公社」有網友上傳一段影片，讓人嚇壞。影片中看到一名男子把車停在高速公路路肩，抱著一名幼童坐上護欄，因護欄高度不低，男子還踮起腳尖，看似稍有閃失，手中幼童就可能摔到數十公尺高架橋下。這一幕驚險畫面讓所有網友狂怒，不僅留言痛斥，並向相關單位報案舉發。

根據網友上傳影片，這起駭人事件發生在13日上午10點多，在國道三號北上長治至屏東路段，有一名身穿黑衣短褲的男子，雙手抱著一名幼童坐上高速公路護欄。分享影片的網友急駛而過，男子抱童坐護欄的畫面一閃而過，但截圖後發現，男子為了讓幼童坐上護欄還踮起腳尖，看似相當驚險。

這段影片引發網友怒火，有人留言怒斥「這種爸爸有事嗎？想詐領保險金嗎」，還有人指「這路段離下方的平面至少四樓高度 很誇張」。對此，國道警察獲報已展開調查，目前暫不清楚男子身分及動機。

一名身穿黑衣短褲的男子，雙手抱著一名幼童坐上高速公路護欄。圖／取自臉書爆怨公社
一名身穿黑衣短褲的男子，雙手抱著一名幼童坐上高速公路護欄。圖／取自臉書爆怨公社

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