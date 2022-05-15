通緝犯謊稱確診想逃查緝 警帶回所快篩戳破謊言
高雄市梓官區一名張姓男子2年前因案遭通緝，日前因闖紅燈遭巡邏員警攔查，張男見到員警立即坦白自己是通緝犯，但他的兒子快篩確診發燒，自己也發現快篩陽性，還辯稱「已通知法官等好了回去報到」，警方還是依法逮捕，返回派出所後讓張男實施快篩陰性，顯然確診是辯詞，警詢後將張男解送歸案。
據了解，張男（47歲）2020年時因竊盜案件未到案，遭新竹地方法院發布通緝，岡山警分局員警本月11日半夜在梓官區中正路與港九街交叉口巡邏時，發現張男騎機車闖紅燈，立即上前攔查，張男直接告知通緝犯身分，並稱因兒子快篩確診發燒，自己3天前也發現快篩陽性，因此出來買退燒藥及防疫用品。
張男在員警詢問個人資料時，企圖躲避查緝，還謊稱，當發現自己快篩陽性時，有打電話給法官，法官說等他好了，要過去報到時再打電話給法官，並指自己兒子都是他一人照顧，如果被關兒子年紀還小，沒有人可照顧，要求員警讓張男離開。
員警調查張男身分，得知張男被通緝是2年前的事，而國內疫情延燒是近幾年才發生的，顯然他跟法官說的都是畏罪謊言，警方當場戳破，另確認張男兒子狀況，看起來無症狀且還有家人照顧，將張男帶回派出所實施快篩，張男快篩呈現陰性，警方還是依規定讓張男佩戴防護面罩其相關防疫措施，警詢後依法將張男解送歸案。
岡山警分局提醒，疫情延燒之際，應遵守防疫規定，切勿謊冒確診結果，使社會人心惶惶，造成社會資源的浪費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言