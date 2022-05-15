快訊

立院法制局、校長協會籲中小學停課兩周 教育部回應了

確診喉嚨痛如刀割！除了吃藥 醫推5方法自我緩解症狀

選戰逼近 國民黨5月25日將正式提名蔣萬安參選北市長

猜猜我是誰 高雄退休夫妻險遭假姪女騙30萬積蓄

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一對馮姓老夫婦日前神色慌張跑到三民二警分局陽明派出所求助，聲稱接到一名女子電話，要求猜看看她是誰，夫妻倆誤認是姪女來電，結果對方開口借30萬元周轉，夫婦倆直覺有異；警方告知對方利用「猜猜我是誰」的詐騙伎倆誆騙，奉勸勿受當，讓夫婦倆鬆了一口氣！

一對白髮的馮姓老夫婦13日下午4時許慌張地跑至派出所內請求協助，高雄市三民警二分局陽明派出所警員陳一菘撫老夫婦情緒，並細心詢問究竟發生何事。

高齡超過80歲的馮姓老夫婦娓娓向警方道來，指在家中接到一名女子來電，對方聲稱自己電話號碼剛剛更換，要他們猜猜她是誰，由於對方聲音很像姪女，隨即喊出姪女的姓名，對方馬上承認是他們的姪女，還要求他們加入LINE的好友，方便聯絡。

馮姓老夫妻對警方表示，當時和對方聊了10餘分鐘，對方即稱自己財務上碰到了困境，急需用錢，開口向他們商借30萬元周轉，並指等有錢後，一定歸還；夫妻倆因覺得怪怪的，才決定先至派出所詢問。

警方聽完夫妻倆的陳述，立刻告知這是典型的「猜猜我是誰」詐騙手法，千萬不能上當！夫妻倆才恍然大悟，慶幸自己養老金未被對方騙走，離開派出所前還頻向警方致謝。

高雄市馮姓老夫婦險些中了詐騙集團的「猜猜我是誰」伎倆，假姪女欲騙30萬積蓄，所幸夫妻倆機警先至派出所求助。記者石秀華／翻攝
高雄市馮姓老夫婦險些中了詐騙集團的「猜猜我是誰」伎倆，假姪女欲騙30萬積蓄，所幸夫妻倆機警先至派出所求助。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

紅燈越線遭警盤查 高雄駕駛自動拿出K盤受檢

高雄「崗山之眼」墜落意外 6旬婦OHCA送醫搶救

首波梅雨侵襲 高雄苓雅區道路再現深約1公尺坑洞

高雄再傳警分局長確診 無「綠色通道」優惠特權

相關新聞

疑心情不佳 婦人墜落崗山之眼十米高步道送醫不治

一名60歲左右董姓婦人今天下午與女兒到高雄岡山知名觀光景點「崗山之眼」旅遊踏青，兩人行走在步道時，董姓婦人疑似與女兒因吃...

通緝犯謊稱確診想逃查緝 警帶回所快篩戳破謊言

高雄市梓官區一名張姓男子2年前因案遭通緝，日前因闖紅燈遭巡邏員警攔查，張男見到員警立即坦白自己是通緝犯，但他的兒子快篩確...

猜猜我是誰 高雄退休夫妻險遭假姪女騙30萬積蓄

高雄市一對馮姓老夫婦日前神色慌張跑到三民二警分局陽明派出所求助，聲稱接到一名女子電話，要求猜看看她是誰，夫妻倆誤認是姪女...

台中去年女性失蹤1340人 警：國高中生居多、網友誘拐

台中市警局統計，去年受理2779件失蹤人口案，其中女性1340人，「上下學未歸」的失蹤者占成以上居多。警察局長蔡蒼柏表示...

影／屏縣清晨大雨 機車騎士摔落大排水溝身亡

首波梅雨鋒面來襲，屏東縣內埔鄉今清晨大雨，消防局接獲報案，在內埔富豐富路、豐榮養殖場附近，有機車騎士連人帶車摔落大排水溝...

抓到關西垃圾坡凶手 無良搬家公司貪圖小利破壞環境

新竹縣關西鎮東安里日前發生農地遭不肖人士偷倒垃圾，出現大面積垃圾坡慘況，15名地主不僅受害還差點被罰，所幸經追查垃圾中遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。