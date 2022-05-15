猜猜我是誰 高雄退休夫妻險遭假姪女騙30萬積蓄

高雄市一對馮姓老夫婦日前神色慌張跑到三民二警分局陽明派出所求助，聲稱接到一名女子電話，要求猜看看她是誰，夫妻倆誤認是姪女來電，結果對方開口借30萬元周轉，夫婦倆直覺有異；警方告知對方利用「猜猜我是誰」的詐騙伎倆誆騙，奉勸勿受當，讓夫婦倆鬆了一口氣！

一對白髮的馮姓老夫婦13日下午4時許慌張地跑至派出所內請求協助，高雄市三民警二分局陽明派出所警員陳一菘撫老夫婦情緒，並細心詢問究竟發生何事。

高齡超過80歲的馮姓老夫婦娓娓向警方道來，指在家中接到一名女子來電，對方聲稱自己電話號碼剛剛更換，要他們猜猜她是誰，由於對方聲音很像姪女，隨即喊出姪女的姓名，對方馬上承認是他們的姪女，還要求他們加入LINE的好友，方便聯絡。

馮姓老夫妻對警方表示，當時和對方聊了10餘分鐘，對方即稱自己財務上碰到了困境，急需用錢，開口向他們商借30萬元周轉，並指等有錢後，一定歸還；夫妻倆因覺得怪怪的，才決定先至派出所詢問。