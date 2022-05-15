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網傳「確診死亡遭蓋牌」假訊息 涉案人遭送辦

中央社 / 台南15日電

近日網路流傳「從快篩陽性確診到太平間」影片，控訴親友確診死亡卻遭醫院註記非傳染病，經台南市政府與奇美醫院駁斥為假訊息，警方已通知涉案人到案，並移送台南地檢署偵辦。

奇美醫學中心於5月9日接獲台南市政府衛生局要求查證，有網路媒體播放一段影片，內容為控訴親友因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），被送到奇美醫院急診走廊等待2個多小時死亡，且醫師拒開死亡證明書一事。

奇美醫學中心依影片中的病人死亡通知單資訊清查，發現死亡個案是由119救護車於5月4日下午3時16分送抵急診，到院前已呈OHCA（到院前心肺功能停止），醫療團隊立即施行搶救，急救30分鐘後無效身亡。

奇美醫學中心調查後發布新聞稿指出，此個案並非確診COVID-19，搶救團隊醫師已在死亡通知單清楚註明，且因病人到院前呈現OHCA狀態，也向家屬說明，死亡證明書須依法報請司法相驗後由法醫開立，影片控訴內容背離事實，嚴重打擊第一線醫療團隊人員士氣。

台南市長黃偉哲曾在12日的市府線上防疫記者會中說明此影片為假訊息，呼籲民眾勿隨意轉傳，市府已由衛生局與警察局展開後續處理。

台南市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊今天發布新聞稿指出，此案經奇美醫學中心澄清，且經市府衛生局調查，死亡個案並非COVID-19確診者，但不實訊息透過網路迅速傳播，已造成民眾疑慮及恐慌。

警方指出，已於昨天通知轉傳影片的涉案人及關係人到案說明，並已查明影片來源，後續將移送台南地檢署偵辦，並呼籲民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

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