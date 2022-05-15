影／屏縣清晨大雨 機車騎士摔落大排水溝身亡
首波梅雨鋒面來襲，屏東縣內埔鄉今清晨大雨，消防局接獲報案，在內埔富豐富路、豐榮養殖場附近，有機車騎士連人帶車摔落大排水溝，警消獲報後展開救援，分派兩組人員搜尋，在距離事發距離40公尺處發現落水機車，擴大搜尋後在5公尺附近發現溺者劉姓男子，無生命跡象，送醫不治。
屏東縣消防局今清晨6點43分接獲報案，有機車騎士掉落內埔鄉豐富路附近排水溝。消防人員趕往現場，附近住戶說，聽到撞擊聲出來查看，發現機車與人都在排水溝內，試圖搶救無法拉起，趕緊報案。
消防局獲報後派遣內埔分隊、竹田、萬丹，共計7輛消防車、1橡皮艇、消防人員15人，前往搜尋，到場後分2組人員下水分別往萬丹及內埔方向搜救。
內埔消防分隊長賴國雄說，第一梯次人員下水搜尋時，當時大雨水流湍急，水深及胸，未尋獲。第二梯次人員下水搜尋時，雨勢緩和，水深及腰，之後在事故距離約40公尺處發現機車，接著擴大搜尋在距離約5公尺處發現溺者無生命跡象，送醫急救不治。
警方表示，詳細車禍原因仍待釐清調查。
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