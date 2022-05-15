快訊

基隆2歲確診男童42.4℃…問5家醫院難收治 轉送榮總死亡

確診哪裡可買到清冠一號？QA詳解如何申請公費清冠一號及公費、自費有何差別

抓到關西垃圾坡凶手 無良搬家公司貪圖小利破壞環境

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣關西鎮東安里日前發生農地遭不肖人士偷倒垃圾，出現大面積垃圾坡慘況，15名地主不僅受害還差點被罰，所幸經追查垃圾中遺留收據文件終於抓到凶手，竟是搬家公司為省垃圾處理費，趁夜深人靜開小貨卡傾倒，全案將依違反廢清法移送新竹地檢偵辦。

事發地點位於東安里糞箕窩東安農路沿線，民眾日前發現現場被傾倒大量家具、家庭垃圾，12日向民代陳情終於獲環保局及警方追查，昨天就經調閱監視器找到犯案車輛，並且憑垃圾中翻到的帳單地址，傳閱相關人證。

據了解，犯案的是未持有廢棄物清除許可文件的裝潢搬家業者，今年1月在新埔鎮承接清運工作，向業主以低價承包業務，還保證絕對處理妥當，沒想到卻是便宜行事， 收了錢未依規定處理，反而隨意將廢棄物傾倒在山區。

環保局人員指出，合法清運業者合理清運價格約在1公噸2萬元上下，但非法清運業者卻會低價攬客，以數千元承接清運業務卻不照正常清運流程，直接將垃圾棄置或隨意掩埋，不僅破壞山林，一旦被環保局從垃圾中尋找資料追查來源，還造成業主困擾。

新埔分局警方呼籲，民眾清運家庭或裝修垃圾，應了解業者是否具有合格清運資格，以避免遭致類似不義情形，後續全案將依違反廢棄物清理法將業者移送新竹地檢署偵辦，未來也會陸續於山區各主要道路路口建置監視器。

東安農路沿線遭不明人士傾倒大量廢棄物，現場十分髒亂，更不斷發出惡臭。記者巫鴻瑋／翻攝
東安農路沿線遭不明人士傾倒大量廢棄物，現場十分髒亂，更不斷發出惡臭。記者巫鴻瑋／翻攝
東安農路沿線遭不明人士傾倒大量廢棄物，現場十分髒亂，更不斷發出惡臭。記者巫鴻瑋／翻攝
東安農路沿線遭不明人士傾倒大量廢棄物，現場十分髒亂，更不斷發出惡臭。記者巫鴻瑋／翻攝

延伸閱讀

新竹市垃圾焚化廠破管頻傳 明起歲修1個月

扯！祖孫3人開廢棄物處理工程行 違法濫倒竹縣山區遭逮

綠島1000噸垃圾堆積問題解決 台東環保局發包月底清運

民眾黨批桃園確診員工宿舍外疑堆疫情垃圾 讓居民憂心

相關新聞

疑心情不佳 婦人墜落崗山之眼十米高步道送醫不治

一名60歲左右董姓婦人今天下午與女兒到高雄岡山知名觀光景點「崗山之眼」旅遊踏青，兩人行走在步道時，董姓婦人疑似與女兒因吃...

抓到關西垃圾坡凶手 無良搬家公司貪圖小利破壞環境

新竹縣關西鎮東安里日前發生農地遭不肖人士偷倒垃圾，出現大面積垃圾坡慘況，15名地主不僅受害還差點被罰，所幸經追查垃圾中遺...

警車比救護車快！婦人手指被車門夾斷送醫縮短3倍時間

老婆手指不慎被車門夾斷，老公送醫途中又遇塞車，雲林縣土庫鎮謝姓男子急忙向警方求助，警車啟動警笛一路飆速送醫，原本約7公里...

電費逾期繳不匯款就斷電？ 婦人這舉動讓她保住積蓄

台南市58歲杜姓婦人昨天在家中接獲語音電話，誆稱她1萬2千元電費逾期未繳，如未立即匯款將於24小時內切斷電力，銀行帳戶也...

台南小西門圓環1男當街吼叫 南警抵達未見將加強巡邏

台南網友在網路PO文爆料，昨晚9點多一名疑似情緒失控男子，在台南市中西區小西門圓環路口大吼大叫，還敲打店家前紅綠燈電箱，...

客人加油掉了1張千元鈔 台中加油站員工報警找失主

台中市陳姓男子11日前往東區一家加油站加油，從錢包掏錢時，未注意到有張千元鈔掉落地面，後來加油站員工發現後，報警失物招領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。