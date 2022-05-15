抓到關西垃圾坡凶手 無良搬家公司貪圖小利破壞環境
新竹縣關西鎮東安里日前發生農地遭不肖人士偷倒垃圾，出現大面積垃圾坡慘況，15名地主不僅受害還差點被罰，所幸經追查垃圾中遺留收據文件終於抓到凶手，竟是搬家公司為省垃圾處理費，趁夜深人靜開小貨卡傾倒，全案將依違反廢清法移送新竹地檢偵辦。
事發地點位於東安里糞箕窩東安農路沿線，民眾日前發現現場被傾倒大量家具、家庭垃圾，12日向民代陳情終於獲環保局及警方追查，昨天就經調閱監視器找到犯案車輛，並且憑垃圾中翻到的帳單地址，傳閱相關人證。
據了解，犯案的是未持有廢棄物清除許可文件的裝潢搬家業者，今年1月在新埔鎮承接清運工作，向業主以低價承包業務，還保證絕對處理妥當，沒想到卻是便宜行事， 收了錢未依規定處理，反而隨意將廢棄物傾倒在山區。
環保局人員指出，合法清運業者合理清運價格約在1公噸2萬元上下，但非法清運業者卻會低價攬客，以數千元承接清運業務卻不照正常清運流程，直接將垃圾棄置或隨意掩埋，不僅破壞山林，一旦被環保局從垃圾中尋找資料追查來源，還造成業主困擾。
新埔分局警方呼籲，民眾清運家庭或裝修垃圾，應了解業者是否具有合格清運資格，以避免遭致類似不義情形，後續全案將依違反廢棄物清理法將業者移送新竹地檢署偵辦，未來也會陸續於山區各主要道路路口建置監視器。
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