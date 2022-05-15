警車比救護車快！婦人手指被車門夾斷送醫縮短3倍時間
老婆手指不慎被車門夾斷，老公送醫途中又遇塞車，雲林縣土庫鎮謝姓男子急忙向警方求助，警車啟動警笛一路飆速送醫，原本約7公里需要15分鐘以上的車程，因有警車開道，5分鐘就抵達醫院，經緊急治療接合，救回受傷的手指，當事人感謝警方協助，讓傷者能快速就醫。
「我老婆手指不小心被車門夾斷了，請行行好幫忙帶去醫院治療！」虎尾分局土庫分駐所日前接獲謝姓男子求援，指他老婆的手指被車門夾，須快速送醫接合，因住家位置不易找，打119叫救護車擔心會來不及，就自行開車送醫，沒想到因逢假日，每條道路的流量大，他車子塞在車陣中，行如龜速，眼看老婆疼痛難耐，他心急如焚，擔心延誤就醫黃金時間，只好請求警方協助。
正值巡邏勤務的警員賴韋志及謝旻達被以無線電召回後，馬上啟動巡邏車警笛幫忙開道，一路護送傷者往虎尾鎮若瑟醫院方向奔馳，從土庫到虎尾醫院約七公里，原本須15分鐘以上的車程，不到5分鐘就順利到達醫院急診室接受治療。幾位醫護人員得知警車護送縮短三倍送醫時間，驚呼比救護車還快。
虎尾分局長廖志明指出，救傷分秒必爭，如狀況特殊，或情況緊急，民眾可向警方求援，運用警車開道，可縮短送醫時間搶救傷患。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言