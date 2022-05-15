警車比救護車快！婦人手指被車門夾斷送醫縮短3倍時間

老婆手指不慎被車門夾斷，老公送醫途中又遇塞車，雲林縣土庫鎮謝姓男子急忙向警方求助，警車啟動警笛一路飆速送醫，原本約7公里需要15分鐘以上的車程，因有警車開道，5分鐘就抵達醫院，經緊急治療接合，救回受傷的手指，當事人感謝警方協助，讓傷者能快速就醫。

「我老婆手指不小心被車門夾斷了，請行行好幫忙帶去醫院治療！」虎尾分局土庫分駐所日前接獲謝姓男子求援，指他老婆的手指被車門夾，須快速送醫接合，因住家位置不易找，打119叫救護車擔心會來不及，就自行開車送醫，沒想到因逢假日，每條道路的流量大，他車子塞在車陣中，行如龜速，眼看老婆疼痛難耐，他心急如焚，擔心延誤就醫黃金時間，只好請求警方協助。

正值巡邏勤務的警員賴韋志及謝旻達被以無線電召回後，馬上啟動巡邏車警笛幫忙開道，一路護送傷者往虎尾鎮若瑟醫院方向奔馳，從土庫到虎尾醫院約七公里，原本須15分鐘以上的車程，不到5分鐘就順利到達醫院急診室接受治療。幾位醫護人員得知警車護送縮短三倍送醫時間，驚呼比救護車還快。