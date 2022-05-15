電費逾期繳不匯款就斷電？ 婦人這舉動讓她保住積蓄

台南市58歲杜姓婦人昨天在家中接獲語音電話，誆稱她1萬2千元電費逾期未繳，如未立即匯款將於24小時內切斷電力，銀行帳戶也將會被凍結，她半信半疑，到台南市警二分局中正派出所詢問， 才知是詐騙手法，保住辛苦積蓄。

據了解，58歲杜姓婦人於昨天上午10點多在家中接獲假冒台電公司客服人員的市內語音電話，告知她積欠1萬2千元的電費逾期未繳，叫她盡速至自動櫃員機轉帳繳納電費，並詢問個人資料及銀行資料，如未立即匯款將於24小時內切斷家中電力，銀行帳戶將會被凍結，由於對方言之鑿鑿，使杜婦一時信以為真。

杜女內心忐忑不安，趕緊至住家附近的中正派出所請求協助，警方了解詳細過程後，向她表示，這是一貫的詐騙手法，請其不必再理會對方來電，

另一方面，員警也向她列舉相關詐騙集團的案例，杜女在警方耐心的勸說下才恍然大悟，相信自己真的是遇到詐騙集團，並十分感謝警方適時的解答疑惑，才得以成功保住辛苦賺來的積蓄未遭詐騙。

台南市警二分局說，詐騙手法不斷翻新，從「地方法院」、「戶政事務所」、「中華電信」的詐騙手法之後，目前又以「台電催收電費」的語音電話設下詐騙陷阱，如您接到任何異常電話，務必要保持冷靜。