台南小西門圓環1男當街吼叫 南警抵達未見將加強巡邏
台南網友在網路PO文爆料，昨晚9點多一名疑似情緒失控男子，在台南市中西區小西門圓環路口大吼大叫，還敲打店家前紅綠燈電箱，並在十字路口闖紅燈，影響行車安全。轄區台南市警二分局說，員警昨晚接獲民眾報案到場後，並未發現男子，後續將加強周遭巡邏防範。
網友在台南爆料公社PO文指出，他在家中陽台看到西門路二段小西門圓環，一名男子疑情緒失控，還敲打店家前紅綠燈電箱，真是嚇死人了。
網友指出，這周以來，連昨晚已經是第四次晚上有人在路口大吼大叫，是否為同一人不知道， 男子並在十字路口闖紅燈，影響行車安全，文中並附上約10天前影片，影片中上身穿白上衣男子在路口大聲吼叫。
台南市警二分局說，警方昨晚約9點多接獲民眾報案，中正派出所及民權派出所員警都立即趕赴現場，但到場時並未發現該男子，警方持續加強附近周遭巡邏防範。如有妨礙安寧秩序情事，將依違反社會秩序維護法究辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言