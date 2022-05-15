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台南小西門圓環1男當街吼叫 南警抵達未見將加強巡邏

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南網友在網路PO文爆料，昨晚9點多一名疑似情緒失控男子，在台南市中西區小西門圓環路口大吼大叫，還敲打店家前紅綠燈電箱，並在十字路口闖紅燈，影響行車安全。轄區台南市警二分局說，員警昨晚接獲民眾報案到場後，並未發現男子，後續將加強周遭巡邏防範。

網友在台南爆料公社PO文指出，他在家中陽台看到西門路二段小西門圓環，一名男子疑情緒失控，還敲打店家前紅綠燈電箱，真是嚇死人了。

網友指出，這周以來，連昨晚已經是第四次晚上有人在路口大吼大叫，是否為同一人不知道， 男子並在十字路口闖紅燈，影響行車安全，文中並附上約10天前影片，影片中上身穿白上衣男子在路口大聲吼叫。

台南市警二分局說，警方昨晚約9點多接獲民眾報案，中正派出所及民權派出所員警都立即趕赴現場，但到場時並未發現該男子，警方持續加強附近周遭巡邏防範。如有妨礙安寧秩序情事，將依違反社會秩序維護法究辦。

台南網友爆料，男子情緒失控在中西區小西門圓環路口大吼大叫，擾人安寧。翻攝自／台南爆料公社
台南網友爆料，男子情緒失控在中西區小西門圓環路口大吼大叫，擾人安寧。翻攝自／台南爆料公社
台南網友爆料，男子情緒失控在小西門圓環路口大吼大叫。翻攝自／台南爆料公社
台南網友爆料，男子情緒失控在小西門圓環路口大吼大叫。翻攝自／台南爆料公社

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