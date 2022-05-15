台南小西門圓環1男當街吼叫 南警抵達未見將加強巡邏

台南網友在網路PO文爆料，昨晚9點多一名疑似情緒失控男子，在台南市中西區小西門圓環路口大吼大叫，還敲打店家前紅綠燈電箱，並在十字路口闖紅燈，影響行車安全。轄區台南市警二分局說，員警昨晚接獲民眾報案到場後，並未發現男子，後續將加強周遭巡邏防範。

網友在台南爆料公社PO文指出，他在家中陽台看到西門路二段小西門圓環，一名男子疑情緒失控，還敲打店家前紅綠燈電箱，真是嚇死人了。

網友指出，這周以來，連昨晚已經是第四次晚上有人在路口大吼大叫，是否為同一人不知道， 男子並在十字路口闖紅燈，影響行車安全，文中並附上約10天前影片，影片中上身穿白上衣男子在路口大聲吼叫。