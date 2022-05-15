客人加油掉了1張千元鈔 台中加油站員工報警找失主

台中市陳姓男子11日前往東區一家加油站加油，從錢包掏錢時，未注意到有張千元鈔掉落地面，後來加油站員工發現後，報警失物招領，警方調閱監視器後，聯絡到陳領回，陳也感謝加油站員工拾金不昧的善行

第三警分局東區分駐所警員盧禹丞11日值勤時，接獲東區一名加油站員工，拿了1張千元紙鈔至派出所報案，根據員工提供的監視器，畫面顯示陳姓男子（30歲）在機車加完油後，從口袋掏出錢包付錢時，1張千元大鈔從口袋掉落地面，當下加油站人員及男子都沒有察覺。

加油員後來才發現地上有張千元大鈔，因不確定是何人所有，透過監視器找出掉錢的是陳男，隔天一早趕緊拿到派出所，請警方協助尋找失主。

員警獲報後，立即透過車型及男子穿著交叉比對監視器畫面，沒多久就確認車牌號碼並聯繫車主。

陳男接到警方通知也大感驚訝，不斷感謝警方與加油站員工，他表示，當天回家後，發現身上少了張千元鈔，但因不知何時掉落，也不知道掉在哪裡，只好無奈認賠，沒想到隔天竟然會接到警方通知，不敢相信，「沒寫名字的千元大鈔也能失而復得」。