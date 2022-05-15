妙齡女占卜師停車搞烏龍 對警愧疚「愛心」手勢連發

台中市何姓女占卜師12日報案稱機車遭竊，警方到場後，調閱車行系統發現，最後一筆是何女早上騎乘的畫面，研判應是何女記錯停車位置，最後果然在崇德路、漢口路旁的騎樓尋獲該車；對於自己的烏龍行徑，何女只能尷尬傻笑，擺出「愛心」手勢開心向警察致謝。

第二警分局永興派出所警員沈修安、林志忠12日下午3時許，接獲何姓女子（32歲）報案騎機車遭竊，立即前往現場。

何女表示，職業是塔羅占卜師，當天早上專程自大里區到北區來上課的，對於附近路況不熟悉，只記得將機車停在騎樓，但下課後欲牽車返家，卻遍尋不著愛車，直覺車被偷走了才趕忙報警。

員警以車牌號碼調閱該車車行紀錄，發現最後一筆是何女早上冒雨騎乘的畫面，之後便再無移動紀錄，研判該車並未遭竊，便在雨後驕陽下，頂著騰騰熱氣，揮汗在周邊路段仔細尋找，不到十分鐘，就在崇德路與漢口路口旁的騎樓，順利找到何女機車。

何女眼見愛車穩妥地停於原處，原本遺失的記憶瞬間找回，尷尬向警致歉表示，可能是一早的大雨搞得她手忙腳亂，差點來不及上課，匆匆忙忙地，就忘了自己車停哪了，才搞出這場烏龍，她除了頻頻道謝，還開心地連發「愛心」手勢，化解尷尬。