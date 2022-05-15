8旬老翁和家人吵架負氣開車受困山區 和平警救援
一名8旬老翁與家人吵架後負氣開車外出，開到台中市和平山區迷路，受困產業道路，和平警分局員警尋線找到人車，將他帶回派出所休息，並通知家人接回。
中市和平警分局雙崎派出所13日下午4點許接獲報案，82歲的蘇姓老翁說他在不明山區迷路，副所長張芳林、警員劉正明依據報案人描述，尋找至和平區烏石坑山區廢棄產業道路，發現小貨車停在路中，終於找到老翁，老翁坐在車內表示自己迷路又頭暈，身體很不舒服。
員警分工合作，開警車將老翁載回派出所休息，另1人開老翁的小貨車回派出所，經了解，老翁13日上午與家人爭吵後心情不好，自行開車外出散心，從大甲一路到東勢，吃完午餐後繼續往和平山區行駛，因迷路而感到頭暈、身體不適而向警方求助，員警通知家屬前來接回老翁，家屬見負氣離家的老翁平安被員警尋獲，頻頻感謝員警的熱心協助。
和平警分局長陳祥麟表示，今年已發生多起車輛在產業道路迷航受困案件，提醒前往山區民眾，產業道路路幅狹小且路況不佳，不少產業道路因年久失修已不堪使用，行前請搜尋路況資訊，確保行車安全。
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