8旬老翁和家人吵架負氣開車受困山區 和平警救援

一名8旬老翁與家人吵架後負氣開車外出，開到台中市和平山區迷路，受困產業道路，和平警分局員警尋線找到人車，將他帶回派出所休息，並通知家人接回。

中市和平警分局雙崎派出所13日下午4點許接獲報案，82歲的蘇姓老翁說他在不明山區迷路，副所長張芳林、警員劉正明依據報案人描述，尋找至和平區烏石坑山區廢棄產業道路，發現小貨車停在路中，終於找到老翁，老翁坐在車內表示自己迷路又頭暈，身體很不舒服。

員警分工合作，開警車將老翁載回派出所休息，另1人開老翁的小貨車回派出所，經了解，老翁13日上午與家人爭吵後心情不好，自行開車外出散心，從大甲一路到東勢，吃完午餐後繼續往和平山區行駛，因迷路而感到頭暈、身體不適而向警方求助，員警通知家屬前來接回老翁，家屬見負氣離家的老翁平安被員警尋獲，頻頻感謝員警的熱心協助。