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8旬老翁和家人吵架負氣開車受困山區 和平警救援

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名8旬老翁與家人吵架後負氣開車外出，開到台中市和平山區迷路，受困產業道路，和平警分局員警尋線找到人車，將他帶回派出所休息，並通知家人接回。

中市和平警分局雙崎派出所13日下午4點許接獲報案，82歲的蘇姓老翁說他在不明山區迷路，副所長張芳林、警員劉正明依據報案人描述，尋找至和平區烏石坑山區廢棄產業道路，發現小貨車停在路中，終於找到老翁，老翁坐在車內表示自己迷路又頭暈，身體很不舒服。

員警分工合作，開警車將老翁載回派出所休息，另1人開老翁的小貨車回派出所，經了解，老翁13日上午與家人爭吵後心情不好，自行開車外出散心，從大甲一路到東勢，吃完午餐後繼續往和平山區行駛，因迷路而感到頭暈、身體不適而向警方求助，員警通知家屬前來接回老翁，家屬見負氣離家的老翁平安被員警尋獲，頻頻感謝員警的熱心協助。

和平警分局長陳祥麟表示，今年已發生多起車輛在產業道路迷航受困案件，提醒前往山區民眾，產業道路路幅狹小且路況不佳，不少產業道路因年久失修已不堪使用，行前請搜尋路況資訊，確保行車安全。

8旬老翁負氣外出受困山區，台中和平警分局員警即刻救援。圖／警方提供
8旬老翁負氣外出受困山區，台中和平警分局員警即刻救援。圖／警方提供
8旬老翁負氣外出受困山區，台中和平警分局員警即刻救援。圖／警方提供
8旬老翁負氣外出受困山區，台中和平警分局員警即刻救援。圖／警方提供

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