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萬善祠前20公尺自撞電桿 現役軍人重傷友人死亡
彰化縣二林鎮二溪路二段距離仁愛路約50公尺處，今天發生離奇死亡車禍，張姓現役軍人向朋友借車載高姓友人回二林鎮，在距離趙甲萬善祠以南20公尺連撞路燈和電線桿，張男四肢骨折，高男送醫不治。警方已調查車禍真正原因。
警方調查，張男（22歲）駕載高男（21歲）沿二溪路二段由北往南方向行駛，疑似天雨路滑自撞路邊電桿和路燈，電桿和路燈桿當場折斷，車子向前翻入側溝，高男被拋出車子後壓在翻覆的車底。路人經過報警，員警和消防分隊趕到，先把張男送二林基督教醫院急救，再找吊車吊起全毀的車子，也把高男送往二基。
據了解，高男到院急救無效，駕駛的張男四肢骨折、數根骨椎斷裂，頭部也有外傷，轉送台中繼續救治，張男和高男抽血檢驗，初步檢驗結果並無酒精反應。
曾擔任趙甲萬善祠管理委員的縣議員張國棟表示，趙甲萬善祠位在二林鎮二溪路二段的綠色隧道邊，是一處幅度較大的轉彎道路，過去樹木茂密，駕駛人視線較昏暗，經常出車禍，他擔任鎮長時砍除一些樹木又定期舉辦路跑，車禍發生次數大為減少，今天發生嚴重車禍，值得探究原因以避免又有意外發生。
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