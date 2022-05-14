萬善祠前20公尺自撞電桿 現役軍人重傷友人死亡

彰化縣二林鎮二溪路二段距離仁愛路約50公尺處，今天發生離奇死亡車禍，張姓現役軍人向朋友借車載高姓友人回二林鎮，在距離趙甲萬善祠以南20公尺連撞路燈和電線桿，張男四肢骨折，高男送醫不治。警方已調查車禍真正原因。

警方調查，張男（22歲）駕載高男（21歲）沿二溪路二段由北往南方向行駛，疑似天雨路滑自撞路邊電桿和路燈，電桿和路燈桿當場折斷，車子向前翻入側溝，高男被拋出車子後壓在翻覆的車底。路人經過報警，員警和消防分隊趕到，先把張男送二林基督教醫院急救，再找吊車吊起全毀的車子，也把高男送往二基。

據了解，高男到院急救無效，駕駛的張男四肢骨折、數根骨椎斷裂，頭部也有外傷，轉送台中繼續救治，張男和高男抽血檢驗，初步檢驗結果並無酒精反應。