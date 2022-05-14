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法務部長蔡清祥PLG開球 號召球迷反毒防賭

中央社 / 台北14日電

台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+（簡稱PLG）今天進行新北國王迎戰高雄鋼鐵人賽事，法務部長蔡清祥主持開球儀式，號召球迷一起攜手反毒、防賭，共同維護職業運動健全發展。

法務部發布新聞稿表示，PLG今天於新莊體育場舉行2021-22球季例行賽，由新北國王出戰高雄鋼鐵人；蔡清祥為加強推動與職籃聯盟合作的反毒、防賭機制，親自到場開球並接受賽前訪問。

蔡清祥賽前受訪時說，此次挑選「反毒、防賭」為主題，以防制不法分子介入運動賽事而影響職籃運動公平性為首要目標，還要加強防範毒品濫用甚至侵入校園，而影響青年學子身心健康。

蔡清祥並向球迷介紹檢察機關與職籃聯盟各球隊建立的在地合作機制，透過各球隊與主場所在地的地檢署建立聯繫窗口，安排檢察官至各球團辦理法律宣導及座談，並由檢調人員不定期監賽，協助球團防杜可能影響職籃運動發展的任何不法情事。

法務部表示，現場同時舉辦「變裝化身反毒HERO」、「轉動多元戒毒、人生走向幸福」等法治宣導活動，邀請民眾穿上檢察官法袍搖身一變成為反毒HERO，參與反毒知識有獎徵答。

此外，PLG聯盟及新北國王也共襄盛舉，贊助提供明星球員簽名手機架及PLG聯盟毛巾等限量精美禮品，現場球迷反應熱烈。

反毒 蔡清祥 新北

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