快篩詐騙零星出現 警提醒水貨易有詐騙

台灣疫情升溫，快篩劑需求量大增，刑事局一六五專線指出，政府推出快篩實名制後，快篩詐騙並未常見，這一、兩個星期都是零星個位數報案；不過也有地方警分局指出，仍有部分民眾因為買不到足夠的快篩劑，透過其他管道或網路購買，很可能落入詐騙陷阱。

上個月疫情升溫後，快篩詐騙就開始出現，刑事局一六五專線發現後，立即提醒民眾注意。

四月底，北部1名被害人想要買快篩試劑，透過朋友介紹廠商，也約定好了購買數量，分別以現金及匯款方式付完全部款項，共計49萬5000元，廠商允諾會把全部貨物交付給被害人，但過了約定交貨時間，仍未收到貨物，自覺遭詐騙，向派出所報案。

南部1名被害人滑手機，看到臉書廣告刊登販賣快篩試劑，1組賣300元，立即透過messenger私訊賣家說要買，賣家給匯款帳號，被害人匯1萬元過去，超商取貨回家拆開，才發現寄來不是快篩試劑而是口罩，驚覺遭詐趕緊報案。