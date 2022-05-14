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快篩詐騙零星出現 警提醒水貨易有詐騙
台灣疫情升溫，快篩劑需求量大增，刑事局一六五專線指出，政府推出快篩實名制後，快篩詐騙並未常見，這一、兩個星期都是零星個位數報案；不過也有地方警分局指出，仍有部分民眾因為買不到足夠的快篩劑，透過其他管道或網路購買，很可能落入詐騙陷阱。
上個月疫情升溫後，快篩詐騙就開始出現，刑事局一六五專線發現後，立即提醒民眾注意。
四月底，北部1名被害人想要買快篩試劑，透過朋友介紹廠商，也約定好了購買數量，分別以現金及匯款方式付完全部款項，共計49萬5000元，廠商允諾會把全部貨物交付給被害人，但過了約定交貨時間，仍未收到貨物，自覺遭詐騙，向派出所報案。
南部1名被害人滑手機，看到臉書廣告刊登販賣快篩試劑，1組賣300元，立即透過messenger私訊賣家說要買，賣家給匯款帳號，被害人匯1萬元過去，超商取貨回家拆開，才發現寄來不是快篩試劑而是口罩，驚覺遭詐趕緊報案。
民眾若遇到快篩詐騙，由所在地警分局受理報案偵辦。根據刑事局近日瀏覽詐騙記錄，發現上星期有零星個位數的快篩詐騙個案，並沒有明顯增多；不過台北市部分警分局發現，目前市面上有部分管道，販售不用實名制的快篩劑，網路或臉書也有販售快篩劑訊息，這些快篩劑就像是水貨，來源與品質無法保證，很有可能是詐騙集團陷阱，民眾務必小心。
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