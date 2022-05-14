駕車回家未保安全車距 小貨車撞垃圾車車頭毀

新北市楊姓男子，今天下午駕駛一輛小貨車，準備回到八里住處。途中，行經五股區台64線疏洪北路匝道，疑未與前車保持安全距離，不慎追撞前方一輛垃圾車，導致小貨車車頭毀損，楊男胸悶不適，緊急送醫後並大礙，肇事雙方沒酒駕，肇事原因有待警方調查釐清。

據了解，楊姓男子（28歲），今天下午下班，獨自駕駛一輛小貨車，準備開回八里住處。約莫下午2時許，他行經新北市五股區台64線疏洪北路匝道（往八里方向）疑未保持安全車距，又未注意車前狀況，當場追撞前方一輛由蘇姓男子（43歲）垃圾車。