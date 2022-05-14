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駕車回家未保安全車距 小貨車撞垃圾車車頭毀
新北市楊姓男子，今天下午駕駛一輛小貨車，準備回到八里住處。途中，行經五股區台64線疏洪北路匝道，疑未與前車保持安全距離，不慎追撞前方一輛垃圾車，導致小貨車車頭毀損，楊男胸悶不適，緊急送醫後並大礙，肇事雙方沒酒駕，肇事原因有待警方調查釐清。
據了解，楊姓男子（28歲），今天下午下班，獨自駕駛一輛小貨車，準備開回八里住處。約莫下午2時許，他行經新北市五股區台64線疏洪北路匝道（往八里方向）疑未保持安全車距，又未注意車前狀況，當場追撞前方一輛由蘇姓男子（43歲）垃圾車。
撞擊瞬間，導致小貨車車頭毀損，車前保險桿掉落，楊男一度卡困車內。新北市消防局獲報派員趕抵，用破壞器材破車門，協助把楊男拉救出來，經檢視楊男無明顯外傷，僅胸悶不適，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。
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