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國三連環撞車禍死者 將解剖釐清致命傷

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天晚上於國道三號嘉義路段南北向車道發生連環追撞車禍事故，共造成10車擦撞，1名呂姓工程師從北上車道遭撞到南下車道送醫不治，今天檢警相驗，18日將解剖釐清遭撞擊或輾壓致命。

國道警方調查，昨天晚上8時5分左右，國道3號北上292公里處發生連環車禍，59歲洪男駕駛自小客車行駛中線車道撞擊前方一輛自小貨車後，停在中線車道，遭36歲的呂姓工程師駕駛自小客車追撞，呂男將車停在內側車道疑似脫開安全帶下車查看時，突遭後方34歲呂姓、62歲鄭男駕駛的自小客車衝撞，呂姓工程師被撞噴飛至南下內側車道，剛好又被21歲陳男駕駛的自小客車輾壓過，接著造成南下5輛自小客車追撞，呂男送醫急救仍不治。

國道警方表示，這起車禍造成嘉義路段南北向各5輛車輛連環追撞，造成呂男死亡、北上及南下各3人受傷送醫，全線於昨天深夜11時15分恢復通車。

昨天晚上於國道3號南北向車道發生連環追撞車禍事故，呂姓男子遭撞不治，將解剖相驗釐清肇責。記者李宗祐／翻影
昨天晚上於國道3號南北向車道發生連環追撞車禍事故，呂姓男子遭撞不治，將解剖相驗釐清肇責。記者李宗祐／翻影
昨天晚上於國道3號南北向車道發生連環追撞車禍事故，呂姓男子遭撞不治，將解剖相驗釐清肇責。記者李宗祐／翻影
昨天晚上於國道3號南北向車道發生連環追撞車禍事故，呂姓男子遭撞不治，將解剖相驗釐清肇責。記者李宗祐／翻影

車道 國道 車禍

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