紅牌重機騎士下班回家 轉彎車疑未禮讓迎面撞毀送命
台中康姓男子昨開車經台中殯儀館前路口，疑似綠燈左轉未禮讓，蕭姓騎士騎乘大型重機直行經過閃避不及撞上，蕭人車倒地頭部重創，送醫不治，重機車頭也幾乎全毀，警方對康施以酒測值為0，依過失致死罪嫌將他送辦，也報請檢方相驗釐清死因。
台中第二分局昨晚8點多獲報，北區崇德路、五義街口前發生車輛、大型重機車禍，消防員到場發現騎重機的蕭男（44歲）頭部重傷，雖緊急送醫但到院前就已經失去呼吸心跳死亡。
警方初步調查，當時蕭男剛下班準備回家，沿崇德路北往南直行朝三民路方向，康姓駕駛（24歲）開輛小客貨車，綠燈時沿崇德路左轉要往五義街，但疑似轉彎沒有禮讓，蕭也未注意前車狀況。
康男右側車身被攔腰撞上，猛力撞擊下蕭騎的大型重機車頭全毀，警方到場對康施以呼氣酒測值為0，也調閱周圍監視器釐清事發經過，並依過失致死罪嫌將他送辦。
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