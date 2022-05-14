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影／梅雨鋒面來襲 石碇山坡土石滑落毀民車
今年首波梅雨鋒面到來，新北市石碇區今天也開始下與，下午3時石碇西街近7層樓高土石發生滑落，大量土石沖毀山腳寺廟部分設施，一旁民車也慘遭衝擊，寺廟後方山坡，警消獲報前往拉起封鎖線，石碇區公所則調派機具處理。
新北市消防局下午3時許獲報，石碇區石碇西街63號旁土地公廟，現場為寺廟後方土石滑落，土石滑落面積長度15公尺、寬25公尺、高度20公尺，無人受傷，警方到場交管並拉起封鎖線，區公所已到場並調派機具前往。
石碇區長李浩榕表示，石碇昨天晚上開始下大雨，才導致坍方，因為今天是陰雨天，沒什麼遊客來，目前統計共車損2輛跟寺廟金爐被落石砸到，無人員傷亡，因該區周邊有住戶，也有實施相關保護設施，已調派廠商用機器清理現場，預估約晚上六點可以完工，但評估現場狀況，可能還會有崩塌，公所也會派人在場交通管制。
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