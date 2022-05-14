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國道3號嘉義段事故工程師遭輾不治 檢解剖釐清

中央社 / 嘉義市14日電

國道3號嘉義路段南北向昨晚接連發生連環追撞事故，波及10輛車，造成工程師呂男噴飛到南下車道遭車輛輾壓，送醫不治，檢警今天相驗，18日將解剖釐清遭撞擊或輾壓致命。

國道警察第八大隊今天發布新聞訊息指出，國道3號北上292公里處昨天晚上8時5分左右發生連環車禍，59歲洪男駕駛自小客車行駛中線車道撞擊前方一輛自小貨車後，停在中線車道，遭36歲擔任工程師的呂男駕駛自小客車追撞。

36歲呂男自小客車在追撞後，停在內側車道，疑似要開車門下車時，又連續被34歲呂姓、62歲鄭姓男駕駛的自小客車衝撞，36歲呂男當場噴飛至南下內側車道，不料遭21歲陳男駕駛的自小客車輾壓過，隨即也造成南下5輛自小客車追撞，呂男送醫急救仍不治。

警方指出，這起國道3號嘉義路段南北向各5輛車輛連環追撞事故，造成北上車道呂男死亡、3人受傷及南下3人受傷送醫。全線於昨天深夜11時15分恢復通車。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，檢警下午會同法醫相驗，死者工程師呂男追撞前方車輛後，連續被2輛車衝撞並拋飛至南下車道內側車道，再被另外一輛自小客車輾壓過，檢方將於18日解剖釐清呂男是遭撞擊就死亡，還是遭輾壓過才致命。

車道 國道 嘉義

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