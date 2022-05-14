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影／石碇邊坡重數噸巨石崩落 兩車遭砸毀、土地公廟也遭殃
新北市石碇區石碇西街邊坡今天下午發生土石坍塌意外，兩輛汽車遭大石砸毀，就連土地公廟也遭殃，所幸崩落的大石沒有砸中路邊民宅，無人受傷。
新北市消防局今天下午3時獲報，石碇區石碇西街一間土地公廟，廟後方山坡疑因近日連日下雨，造成大量土石從約6層樓，20公尺高的邊坡滑落，滑落面積長約15公尺、寬25公尺。
由於崩落的多顆大石重達數噸，兩輛停放在土地公廟前的汽車，當場遭土石砸毀，一顆重約3噸的巨石，砸中汽車後還掉落石碇溪中，就連土地公廟也受損嚴重，所幸廟旁兩側民宅未遭波及，無人受傷。
新店警分局石碇分駐所調派兩名員警到場，進行交通管制及警戒，目前石碇西街封閉，禁止人員通行，石碇區公所也緊急找開口合約廠商，調派機具搶修，待搶修完畢，確認安全無虞再行開放人車通行。
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