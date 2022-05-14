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台中逢甲商圈驚傳墜樓 23歲男頭破裂當場死亡

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西屯區逢甲商圈一帶今下午傳出有人墜樓，民眾聽見撞擊聲查看，驚見1名男子倒臥社區外，警消獲報到場見男子頭部破裂明顯死亡，經確認身分是23歲張姓男子，警方也排除外力介入，但初步並沒有發現遺書，已經通知其家屬到案了解，同時報請檢方相驗。

警方今下午1點多接獲轉報，逢甲路一處民宅傳出有人墜樓，消防到場時張男倒臥社區外停車場，因頭部破裂經判定已明顯死亡，並未再送醫搶救。

警方初步調查，確認張男身分，鑑識人員到場採證也沒有發現外力介入，排除他殺嫌疑，目前也已經聯繫到張的家屬，並報請台中地檢署相驗釐清確切死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

停車場 台中市

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