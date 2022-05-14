SPA池設備故障害男童溺水 父母求償3400萬僅獲賠1成多

桃園一名林姓男童5年前到社區SPA池戲水，因SPA池戲水孔蓋剝落，手臂被強大吸力吸住，結果溺水造成腦損，至今仍在復健，其父母認為事故是SPA池保養廠商、社區物業管理公司和社區管委會未把關設備安全造成，興訟要求相關人員賠償男童醫藥、看護及未來所需相關費用共3400萬元，另外還要賠償他們夫妻2人各50萬元，但桃園地院調查父母也有過失，最後判物業管理公司及保養廠商須各賠男童182萬餘元及父母40萬元，管委會免賠。全案可上訴。

判決指出，林姓男童2017年7月某日下午隨家長一起到社區SPA池準備戲水，見大人有東西忘了拿折返回家，於是自己先下水，未料吸水孔蓋剝落產生強大吸力，吸住男童手臂，害男童無法掙脫，導致溺水結果。男童雖然保住性命，但腦部因為缺氧病變，肢體活動也受影響，至今仍要復健。

男童父母認為SPA池保養廠商、物業管理公司和社區管委會有疏失，求償醫療費143萬餘元、看護費340萬餘元、精神撫慰金150萬元和勞動能力減損663萬餘元，另外還要求未來的醫療費及醫療用品費835萬餘元和看護費1500萬元，還要賠償他們夫妻精神撫慰金各50萬元。

審理時，社區管委會主張管委會雖有管理社區及注意安全責任，但考量成員非專業人士，所以委任物業公司專職管理，SPA池也委由廠商負責。

物業公司表示，SPA池在事發前5天才保養，當時檢測一切正常，社區駐點主任目視吸水孔蓋也無脫落情形，且事發前有其他住戶用過SPA池，無人反映孔蓋鬆脫；保養廠商則稱吸水孔蓋不在保養合約範圍，主張自己無防止吸水孔蓋鬆脫的義務，並指男童發現孔蓋鬆脫理應避開，但他仍在該處潛水5次，父母未全程陪伴，同樣有過失。

法院調查，保養廠商與管委會合約明訂工作內容包括「檢視（查）進、出、回水管路是否正常」，而維護保養紀錄表也載明「池壁出水口、調節眼球、方形集水口、圓形集水口…等功能測試檢查」，認為本案的吸水孔就屬圓形集水口，也是進、出、回水管路的一部分。然而，吸水孔蓋事發時有螺絲鏽蝕情形，顯見廠商未善盡檢查保養責任，確實有過失。至於物業公司，對社區公共設備、廠商保養工作也分別未盡到檢查及監督責任，同樣有過失。