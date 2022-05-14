聽新聞
test
0:00 / 0:00
楊梅貨車打滑撞路旁電線桿 路邊招牌、機車也遭殃
桃園楊梅區幼獅路2段214號，今上午7時許48歲的林姓男子駕駛自用大貨車行駛幼獅路二段往新屋方向行駛，車輛不慎打滑碰撞路邊電線桿、招牌及停放在路旁的1輛普通重型機車，林男與乘客60歲乘客王姓女子均受輕微擦挫傷，駕駛酒測值為0，事故原因將由警方調查釐清。
桃園今天雨路滑，上午7時11分許，林男駕駛大貨車沿幼獅路二段往新屋方向行駛，碰撞路邊電線桿、招牌排及停放在路旁的1輛普通重型機車，只見大貨車車頭直直撞上路旁電線桿，車頭板金及擋風玻璃凹毀，路旁招牌斷裂倒至大貨車上，機車也倒在路邊。
而被撞上的電線桿下方出現裂痕，柏油路面上佈滿石塊，林男及王女也飽受驚嚇，所幸僅有輕微擦挫傷，警方到場後替林男實施酒測，酒測值為0，詳細事故原因將由警方調查釐清。
警方也提醒，雨天駕車可能因路面積水，降低輪胎摩擦力而發生打滑現象，應減速慢行及加大安全車距，並開啟頭燈，能見度不佳時，應再開啟後霧燈或警示燈，以警示後方來車，以提升行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言