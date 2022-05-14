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影／轎車高速撞翻超商物流車 肇事駕駛疑逃離現場

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

台9線花蓮縣新城鄉康樂路段，今天上午發生超商物流車與轎車擦撞意外，當時方姓男子駕駛超商物流車從路旁匯入車道要南下，後方白色轎車疑似煞車不及，快速從後方撞上，物流車被撞飛側翻，轎車車頭毀損，警方獲報到場處理，但轎車駕駛已經不知所蹤，警方循線查出小客車駕駛為29歲連姓男子，疑為肇事者，正積極尋人釐清事發狀況。

新城警分局表示，這起車禍發生在今天上午10時40分，地點在新城鄉康樂村台9線與康樂三街路口。當時48歲方姓男子駕駛超商物流車，從路旁駛出進入車道，正要沿台9線南下，遭後方直行白色轎車撞上。

監視器畫面顯示，當時超商物流車有打方向燈後匯入車道，但轎車速度不慢直衝過來，疑似煞車不及，從後方把物流車撞飛，物流車受到猛力撞擊，轉了360度，撞上中央分隔島後側翻路上，轎車也衝撞路旁公車候車亭後停下，車頭嚴重損毀，安全氣囊爆開。

警方表示，到場發現轎車駕駛已不在現場，但車上留有血跡，立即以車追人，車主母親到場表示是兒子、29歲連姓男子開車。新城警分局鑑識小隊已到場採證，並調閱周遭監視器及醫院，尋找疑似肇事的連姓男子。

物流車方姓駕駛酒測後無酒精反應，沒有明顯外傷，但覺得頭暈，由消防人員送往國軍花蓮總醫院就醫。

花蓮新城鄉今天發生超商物流車與轎車擦撞車禍，疑似肇事的轎車車頭嚴重損毀，駕駛不見蹤影。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉今天發生超商物流車與轎車擦撞車禍，疑似肇事的轎車車頭嚴重損毀，駕駛不見蹤影。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉今天發生超商物流車與轎車擦撞車禍，物流車被撞飛側翻路中央。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉今天發生超商物流車與轎車擦撞車禍，物流車被撞飛側翻路中央。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉今天發生超商物流車與轎車擦撞車禍，疑似肇事的轎車車頭嚴重損毀，駕駛不見蹤影。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉今天發生超商物流車與轎車擦撞車禍，疑似肇事的轎車車頭嚴重損毀，駕駛不見蹤影。記者王燕華／翻攝

超商 車道

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