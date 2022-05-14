竹市這屋廚房差點燒光 釀禍元兇是隻貓

新竹市北新街一處社區大樓前晚發生住宅火警，消防到場及時撲滅廚房火勢後，經了解釀禍元凶是住戶飼養的寵物貓，因誤觸廚房電陶爐開關引發火勢，幸好住家火警探測器及時預警，警衛也立刻通報119，順利降低災害。消防局呼籲民眾留意貓咪活動範圍，避免火災發生。

新竹市消防局指出，火警案件發生前天晚上的北新街某集合住宅，該戶住戶都出門，無人在家，飼養的寵物貓因未被限制活動範圍，在住家內自在活動，未料竟跳上廚房電陶爐，因誤觸到爐具觸控開關，電陶爐火力瞬間被開啟，因而引發火勢竄煙。

幸好大樓住處設有火警自動警報設備，因及時偵測發揮了預警效果，經警衛確認後立即通報119。消防局獲報後，趕赴現場破門搶救，還好火勢僅於成長階段即撲滅，僅造成電陶爐上方物品燒毀，並無釀更大災害。

竹市消防局統計，新竹市2017年以來，已發生6件貓咪誤觸電陶爐開關引發火警案例，另根據南韓首爾消防局統計，首爾過去3年由貓咪引起之火災案件就有107件，顯示若不留意貓咪的活動範圍，可能會有引發火災疑慮。