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影／羊水破了!板警巡邏車半夜開道火速送臨盆產婦就醫

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

今天凌晨2時許，新北市黃姓男子開車行經新北市板橋區館前西路，見板橋警分局後埔派出所巡邏車，立即停車向員警余仲翔、何庭毅求助，指其車內妻子羊水破了即將臨盆，希望警方協助，由於當時下著雨，氣候不佳且情況急迫，警方隨即駕駛巡邏車開啟警報器與警示燈前導，護送該名孕婦前往台大兒童醫院生產，原本30分鐘的路程僅用10分鐘緊急送到，讓黃男再三向熱心員警道謝。

「我老婆羊水破快生了！需要緊急前往醫院生產，可以請你們幫幫忙嗎？」板橋警分局後埔派出所員警何庭毅、余仲翔二人，今天凌晨2時40分在板橋區館前西路執行守望勤務，何、余二人聞言，二話不說，鳴警笛一路前導，僅花10分鐘就帶領黃男從板橋趕抵台大兒童醫院。

原來，黃男因懷孕妻子今天凌晨發現羊水破了，即將臨盆，因情況急迫，來不及叫救護車，自行開車預從板橋住處趕往北市中山南路的台大兒童醫院，開車經過板橋區館前西路見警車停號在路邊，立即併排停下並搖下車窗，神情緊張向員警招手求助。

因當時正值深夜又下著傾盆大雨，員警何庭毅、余仲翔聽到黃男的請求，以無線回報分局勤務指揮中心後，立即開啟警笛和警示燈。一路前導，黃男開車尾隨在後，迅槌送抵醫院，張姓產婦也順利生產。

板橋警分局長許芳毅表示，後埔派出所員警何庭毅、余仲翔處事積極，發現孕婦臨盆緊急生產能主動開道送醫，處置機警果決，完成助人義行，積極為民服務精神，足為表率，將依規定表揚予以鼓勵。

今天凌晨2時許，新北市黃姓男子開車送臨盆孕妻就醫，因情況緊急，黃男半路求助板橋警方，由邏警車開道火速送醫順利生產。記者王長鼎／翻攝
今天凌晨2時許，新北市黃姓男子開車送臨盆孕妻就醫，因情況緊急，黃男半路求助板橋警方，由邏警車開道火速送醫順利生產。記者王長鼎／翻攝
今天凌晨2時許，新北市黃姓男子開車送臨盆孕妻就醫，因情況緊急，黃男半路求助板橋警方，由巡邏警車開道火速送醫順利生產。記者王長鼎／翻攝
今天凌晨2時許，新北市黃姓男子開車送臨盆孕妻就醫，因情況緊急，黃男半路求助板橋警方，由巡邏警車開道火速送醫順利生產。記者王長鼎／翻攝
今天凌晨2時許，新北市黃姓男子開車送臨盆孕妻就醫，因情況緊急，黃男半路求助板橋警方，由巡邏警車開道火速送醫順利生產。記者王長鼎／翻攝
今天凌晨2時許，新北市黃姓男子開車送臨盆孕妻就醫，因情況緊急，黃男半路求助板橋警方，由巡邏警車開道火速送醫順利生產。記者王長鼎／翻攝
今天凌晨2時許，新北市黃姓男子開車送臨盆孕妻就醫，因情況緊急，黃男半路向板橋警分局後埔派出所員警余仲翔（左）、 何庭毅（右）求助，二警開巡邏警車開道火速送醫順利生產。記者王長鼎／翻攝
今天凌晨2時許，新北市黃姓男子開車送臨盆孕妻就醫，因情況緊急，黃男半路向板橋警分局後埔派出所員警余仲翔（左）、 何庭毅（右）求助，二警開巡邏警車開道火速送醫順利生產。記者王長鼎／翻攝

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