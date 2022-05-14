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縮限30年房貸打擊首購族？央行：指現管制的受限房貸

男大生投資獲利邀父一起賺 卻1個月被騙30萬

聯合報 / 記者林保光／即時報導

吳姓男大學生加入投資虛擬貨幣群組，把15萬元積蓄全投資，發覺半個月帳面獲利近2萬元，還以為找到最佳投資管道，找父親也一起投資，不料誤入詐騙集團圈套，等到父子倆要求贖回投資本利，發現群組關閉才知受騙，父子倆因而1個月損失30萬元。

18歲的吳姓大學生與父親報警後，高雄市刑警大隊查辦數月，4月間查獲何姓男子（24歲）及集團車手等6人，已將全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

據了解，吳姓大學生去年底手機接獲投資簡訊，按連結加入Line群組，群組內貼出「限定好康標的」，稱有老師帶領投資，引導他下載投資虛擬貨幣的程式；他加入會員後，陸續將15萬元積蓄匯往對方指定的帳戶，約半個月後，自程式頁面，發覺賺了近2萬元，便找父親一起投資，父親也投資15萬元。

不料，今年1月，吳姓父子發現帳面已獲利幾萬元，聯絡對方要「出金」，對方虛與委蛇，一再藉口拖延出金，不久，便關閉群組，聯絡不到對方才知道受騙。

吳姓父子因投資受騙，警方製作防詐圖，提醒民眾小心詐騙集團投資圈套。圖／高雄市刑警大隊提供
吳姓父子因投資受騙，警方製作防詐圖，提醒民眾小心詐騙集團投資圈套。圖／高雄市刑警大隊提供

大學生 虛擬貨幣 詐騙集團

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