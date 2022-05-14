快訊

直播／確診續飆升、蘇揆視察防疫會議 指揮中心下午2時記者會

縮限30年房貸打擊首購族？央行：指現管制的受限房貸

相隔10天又見事故！台61線後龍西湖施工路段大貨車側翻

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

吳姓男子駕駛大貨車沿台61線西濱快速公路南下，今天凌晨3點多行經苗栗縣後龍、西湖施工路段時，疑似雨勢影響視線，在變換車道時不慎撞及分隔島後側翻，現場狀況在清晨6點多排除並恢復通行；當地施工路段近來已數度發生大貨車事故，警方提醒駕駛人行經時務必提高警覺並減速慢行。

竹南警分局凌晨3點18分接獲報案，一輛大貨車在後龍鎮台61線南下106.9公里不慎翻覆，員警到場發現事故路段畫設2個車道，外車道連接南下匝道口，駕駛行經時不慎側翻倒在內側快車道上，所幸無人傷亡也未波及其他人車，但車輛通行受到影響。

警方表示，當時天雨路滑，為安全並避免其他車輛受堵，員警在現場持續警戒及交通疏導，並通知公路總局苗栗工務段，也請警廣協助及幸福公路APP虛擬CMS宣導，清晨6點25分事故現場及時排除，趕在周末車潮來臨前恢復通車，肇事駕駛沒酒駕，肇事原因待釐清。

台61線在當地的施工路段，5月3日清晨也曾發生北上曳引車疑似爆胎失控，衝撞分向護欄的意外，這起事故無人受傷，也未波及其他車輛，但雙向交通一度全部中斷。

竹南警分局表示，台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋近期進行改建，第一階段施工排定今年3月21日至明年9月30日，封閉北上車道104到107公里處，南北雙向車輛改駛南下線，因縮減車道，加上這幾天梅雨鋒面來襲，天雨路滑影響視線，請用路人行經施工路段時務必提高警覺並減速慢行。

大貨車沿台61線南下，凌晨3點多行經苗栗縣後龍、西湖施工路段時疑因雨勢影響視線，在變換車道時不慎撞及分隔島後側翻。圖／民眾提供
大貨車沿台61線南下，凌晨3點多行經苗栗縣後龍、西湖施工路段時疑因雨勢影響視線，在變換車道時不慎撞及分隔島後側翻。圖／民眾提供
大貨車凌晨3點多在台61線後龍、西湖施工路段不慎撞及分隔島側翻，清晨6點多拖吊完成後，道路恢復通行。圖／民眾提供
大貨車凌晨3點多在台61線後龍、西湖施工路段不慎撞及分隔島側翻，清晨6點多拖吊完成後，道路恢復通行。圖／民眾提供
大貨車沿台61線南下，凌晨3點多行經苗栗縣後龍、西湖施工路段時疑因雨勢影響視線，在變換車道時不慎撞及分隔島後側翻。圖／民眾提供
大貨車沿台61線南下，凌晨3點多行經苗栗縣後龍、西湖施工路段時疑因雨勢影響視線，在變換車道時不慎撞及分隔島後側翻。圖／民眾提供

車道

延伸閱讀

大貨車疑未保持安全車離 國道仁德段追撞國光客運

大貨車駕駛超載被罰4萬6 竟涉找兒駕車撞警

白沙屯媽進香隨香再創新高 苗警交通疏導管制措施出爐

妙齡女台74酒駕撞大貨車 轎車幾成廢鐵人輕傷撿一命

相關新聞

酒駕撞死孝子卻遲遲不道歉 家屬氣不過噴漆遭指控恐嚇

高雄市六龜區潘姓男子趁假日到家附近工地打工籌措奶奶醫藥費，騎機車回家途中行經和平路一處工地，遭右轉徐姓男子駕駛的小貨車撞...

台中連日陰雨路面濕滑 國道今早已5起追撞車禍

今年首波梅雨過境，台中市連日降雨，今日國道3號與國道1號中山高2條高速公路共有5起追撞的交通事故，幸車禍情況不嚴重，5起...

影／200萬現金藏空氣清淨機 回收場拾獲報警找到失主

桃園70歲陳姓老翁，忘了曾把200萬現金，用牛皮紙袋包裹，藏放在空氣清淨機內。日前他託人把空氣清淨機載往新北市鶯歌區某家...

國3竹崎段昨1死6傷 警調查疑中線道車輛撞車後引連環撞

國道三號北上292公里，接近嘉義縣竹崎交流道路段，昨晚8點多北上南下車道，先後發生多輛車碰撞事故，因暗夜雙向車道車禍，車...

影／國小前貨車未減速 松年班老翁遭撞飛亡

本月10日下午3時許，一名在鶯歌永吉社區發展協會上課的六旬蔡男，從松年大學班下課後徒步走到永吉國小前，他在路口左右張望無...

雨天開車 汽車引擎竟半路冒煙起火 嚇壞路過人車

新北市土城區中央路3段今天中午發生一輛行駛中汽車，疑似引擎室半路冒煙起火，嚇壞路過人車，所幸消防人車迅速趕抵撲滅火勢，無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。