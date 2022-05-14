相隔10天又見事故！台61線後龍西湖施工路段大貨車側翻

吳姓男子駕駛大貨車沿台61線西濱快速公路南下，今天凌晨3點多行經苗栗縣後龍、西湖施工路段時，疑似雨勢影響視線，在變換車道時不慎撞及分隔島後側翻，現場狀況在清晨6點多排除並恢復通行；當地施工路段近來已數度發生大貨車事故，警方提醒駕駛人行經時務必提高警覺並減速慢行。

竹南警分局凌晨3點18分接獲報案，一輛大貨車在後龍鎮台61線南下106.9公里不慎翻覆，員警到場發現事故路段畫設2個車道，外車道連接南下匝道口，駕駛行經時不慎側翻倒在內側快車道上，所幸無人傷亡也未波及其他人車，但車輛通行受到影響。

警方表示，當時天雨路滑，為安全並避免其他車輛受堵，員警在現場持續警戒及交通疏導，並通知公路總局苗栗工務段，也請警廣協助及幸福公路APP虛擬CMS宣導，清晨6點25分事故現場及時排除，趕在周末車潮來臨前恢復通車，肇事駕駛沒酒駕，肇事原因待釐清。

台61線在當地的施工路段，5月3日清晨也曾發生北上曳引車疑似爆胎失控，衝撞分向護欄的意外，這起事故無人受傷，也未波及其他車輛，但雙向交通一度全部中斷。