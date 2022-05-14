林口區路樹倒塌壓電線桿 大型車輛經過勾纜線所致

梅雨鋒面報到，新北市林口區今天上午傳出路樹倒塌還壓倒電線桿災情，區公所獲報前往處理，初步研判是大型車輛行經勾到纜線造成，幸無人受傷也無財損，已排除恢復通行。

梅雨鋒面報到，為全台各地帶來降雨，中央氣象局上午10時20分針對15縣市發布大雨或豪雨特報，大雨特報地區為基隆市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、花蓮縣及澎湖縣；豪雨特報地區為台南市。

新北市政府消防局上午9時許獲報，林口區中華路右轉湖子路100公尺處，現場為路樹傾倒壓到電線桿，導致車輛無法通行。

林口區公所工務課長劉家成告訴中央社記者，工程人員10時許到達現場，初步研判是大型車輛行經時不慎勾到纜線，造成電線桿和路樹倒塌，跟氣象無關，因當地人口密集度較低，沒有人員傷亡也無財損，目前已排除障礙恢復通行。