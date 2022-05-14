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酒駕撞死孝子卻遲遲不道歉 家屬氣不過噴漆遭指控恐嚇

聯合報 / 記者陳玫伶徐白櫻／高雄即時報導

高雄市六龜區潘姓男子趁假日到家附近工地打工籌措奶奶醫藥費，騎機車回家途中行經和平路一處工地，遭右轉徐姓男子駕駛的小貨車撞飛，潘男當場頭部重創送醫後搶救無效。潘男父親指控，徐男工地就在靈堂附近，自事故發生後從未到靈堂致歉卻每天去上班，家屬氣不過到徐男工地噴漆要求道歉，卻遭徐男不實指控找人打他到住院。

潘父表示，潘男今年17歲，是家中獨子，因奶奶癌症末期，潘男為了分擔家計從很小就運用假日打工貼補家用，本月8日中午12時許潘男下班騎機車直行準備回家，行經和平路一處工地外，遭右轉準備進入工地的徐男（52歲）駕駛小貨車撞上，潘男當場噴飛頭部重創、流血倒地沒有意識，附近居民立即報警，並通知潘父到場。

潘父表示，他趕到事故現場時，徐男躲進去工地不見蹤影，未報警造成潘男延誤就醫，是潘父與附近居民進去工地裡才把人找出來，詢問徐男躲在裡面幹嘛，徐男卻回應他在裡面喝水，疑似想減低血液中的酒精濃度，警方後續到場為徐男實施酒測，果然酒測值沒有超標。

潘父難過表示，兒子當天因搶救無效死亡，徐男工地就在靈堂附近，開車只要2分鐘，事情過了這麼多天，家人看他每天到工地上班，卻從來沒有到靈堂上香致歉，連通電話都沒有，家人氣不過10日到工地外噴漆、撒冥紙要徐男還命，沒想到徐男昨卻找媒體不實指控潘男家屬找人打他，徐男妻子還到靈堂謊稱，徐男被打住院所以暫無法來道歉，但徐男卻還出現在工地工作，「我們只是想要一個道歉，有這麼難嗎」。

潘父事後接到警方來電，稱他們噴漆的行為涉及恐嚇，將依法偵辦。六龜警分局表示，事發當時附近居民及徐男都有打110報案，徐男雖有酒精反應但酒測值未超標，警方詢後還是依公共危險罪及過失致死罪嫌送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後無保請回，針對潘父等人噴漆行為，只要涉及違法，警方將偵辦移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，死者家屬指控肇事駕駛（白衣者）事發後未道歉，且未報警延誤就醫。圖／潘父提供
高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，死者家屬指控肇事駕駛（白衣者）事發後未道歉，且未報警延誤就醫。圖／潘父提供
高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，死者家屬指控對方未道歉，肇事駕駛則稱對方噴漆還找人打他。圖／潘父提供
高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，死者家屬指控對方未道歉，肇事駕駛則稱對方噴漆還找人打他。圖／潘父提供
高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，死者家屬指控對方未道歉，肇事駕駛則稱對方噴漆還找人打他。圖／潘父提供
高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，死者家屬指控對方未道歉，肇事駕駛則稱對方噴漆還找人打他。圖／潘父提供
高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，現場血跡斑斑。圖／潘父提供
高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，現場血跡斑斑。圖／潘父提供
高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，死者為貼補家用外出打工，沒想到卻遭酒駕小貨車駕駛撞上送醫不治，死者高中送上畢業證書。圖／潘父提供
高雄市六龜區和平路一處工地外本月初發生一起酒駕撞死人事故，死者為貼補家用外出打工，沒想到卻遭酒駕小貨車駕駛撞上送醫不治，死者高中送上畢業證書。圖／潘父提供

酒測 六龜

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