台中連日陰雨路面濕滑 國道今早已5起追撞車禍

今年首波梅雨過境，台中市連日降雨，今日國道3號與國道1號中山高2條高速公路共有5起追撞的交通事故，幸車禍情況不嚴重，5起事故共有4人輕傷送醫救治。國道警方呼籲民眾，雨天不要超速，要保持安全車距，以策安全。

台中近日陰雨綿綿，路面濕滑，國道台中段今驚傳5起「撞」況。國道第七公路警察大隊指出，國道3號今有3起車禍，上午9點50分169公里路段，有1部大貨車與3部轎車，疑因水漂現象追撞，2人輕傷送醫。

國三南下167公里處，10點40分時發生3部轎車追撞事故，幸駕駛、乘客都無人受傷，但工程車清理路面時，11時30分左右，一部轎車不慎撞上清理的工程車，轎車2人輕傷送醫；國道三號目前車禍狀況皆已排除，車流順暢，3起事故有待調查釐清。