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台中連日陰雨路面濕滑 國道今早已5起追撞車禍

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

今年首波梅雨過境，台中市連日降雨，今日國道3號與國道1號中山高2條高速公路共有5起追撞的交通事故，幸車禍情況不嚴重，5起事故共有4人輕傷送醫救治。國道警方呼籲民眾，雨天不要超速，要保持安全車距，以策安全。

台中近日陰雨綿綿，路面濕滑，國道台中段今驚傳5起「撞」況。國道第七公路警察大隊指出，國道3號今有3起車禍，上午9點50分169公里路段，有1部大貨車與3部轎車，疑因水漂現象追撞，2人輕傷送醫。

國三南下167公里處，10點40分時發生3部轎車追撞事故，幸駕駛、乘客都無人受傷，但工程車清理路面時，11時30分左右，一部轎車不慎撞上清理的工程車，轎車2人輕傷送醫；國道三號目前車禍狀況皆已排除，車流順暢，3起事故有待調查釐清。

國道一號南下165.4公里處后里段，今早10時許發生連環撞事故，11時於165.2公里處，又發生一起連環撞，2起案發時間前後不到10分鐘，事故現場僅距離200公尺遠，無人受傷。但因事故現場佔據兩線道，造成車流回堵約5公里，警方獲報後趕抵現場處理，目前狀況已排除，但車流狀況仍因車多壅塞，事故原因仍待調查釐清。

國三167公里處今早11時30分左右，一部轎車不慎撞上清理事故路面的工程車，轎車2人輕傷送醫，肇因待查。／翻攝自高速公路局網站
國三167公里處今早11時30分左右，一部轎車不慎撞上清理事故路面的工程車，轎車2人輕傷送醫，肇因待查。／翻攝自高速公路局網站

國道 車禍

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