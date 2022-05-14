台南警查機車竊案有如神助 竊贓還來不換裝即被逮
台南市警二分局昨晚據報，民眾停在健康路1段附近的機車鑰匙未拔失竊，警方兵分多路至案發地附近搜尋，期間有員警到開山路「大埔福德祠」周邊搜尋但無所獲，當下向福德正神祈求後往廟方巷道騎入，竟有如神助般在路旁尋獲贓車，經熱心民眾指認，2小時查獲吳姓男子送辦。
警方調查，32歲吳姓男子昨晚7時許，趁同姓被害人的機車鑰匙未拔取，心生歹念竊取得手，並騎乘贓車在市區四處兜風。案經被害人報案，南門派出所所長周有謚除指派同仁持續調閱監視器釐清犯嫌的特徵及動向外，周也與員警兵分多路至案發地四周搜尋，鎖定最後機車出沒點，搜尋多時均未發現。
期間，女警許靖宜也至開山路大埔福德祠周邊搜尋但無所獲，當下向福德正神默念祈求順利，沒想到她參拜完再打起精神往福德祠旁巷道騎入，竟有如神助般立即在路旁發現該部失竊贓車。同時，經由附近民眾熱心協助，指認竊嫌身分及住處。
警方找上門時，吳男還穿著犯案時的衣物，還來不及更換，他滿頭霧水，還搞不清楚警方如何找上他即被查獲。警方當場起獲其行竊機車鑰匙，全案依機車竊盜罪將他移送法辦。
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